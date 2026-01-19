Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης 12ος, στην κορυφή ο Χάρι Κέιν - Real.gr

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 44ος.
Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) σκοράροντας στην εκτός έδρας ευρεία νίκη (5-1) της Μπάγερν επί της Λειψίας βρίσκεται με 21 γκολ και 42 βαθμούς, στην κορυφή.
Τον ακολουθεί-στη δεύτερη θέση-ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 20 γκολ κια 40 βαθμού, ενώ το βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με την Λεβάντε (2-0), με 19 γκολ και 38 βαθμούς.
Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.
Οι πρώτοι 14 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:
- Χάρι Κέιν Μπάγερν 42 (21 γκολ Χ 2)
- Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)
- Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 38 (19 γκολ Χ 2)
- Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)
- Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1) -. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)
- Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5) -. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5) -. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5) -. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)
- Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)
- Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) -. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) -. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)