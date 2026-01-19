Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης 12ος, στην κορυφή ο Χάρι Κέιν - Real.gr

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), ο οποίος δεν σκόραρε στη νίκη (2-0) της Μπενφίκα επί της Ρίο Άβε, παρέμεινε στα 17 γκολ στην Primeira Liga (πρώτος σκόρερ) και τους 25,5 βαθμούς, μένοντας στην 12η θέση για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 44ος.

Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) σκοράροντας στην εκτός έδρας ευρεία νίκη (5-1) της Μπάγερν επί της Λειψίας βρίσκεται με 21 γκολ και 42 βαθμούς, στην κορυφή.

Τον ακολουθεί-στη δεύτερη θέση-ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 20 γκολ κια 40 βαθμού, ενώ το βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με την Λεβάντε (2-0), με 19 γκολ και 38 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 14 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»: