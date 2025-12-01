Στον Λίλιαμ Τουράμ το Golden Boy καριέρας - Real.gr

O Γάλλος πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου, Λίλιαμ Τουράμ, είναι ο νικητής Golden Boy καριέρας για τα συνολικά του επιτεύγματά εντός και εκτός γηπέδου.

Ένας εξαιρετικός αμυντικός, που έχοντας σταματήσει το ποδόσφαιρο, επιτίθεται στον ρατσισμό χρησιμοποιώντας διαφορετικά, λιγότερο διαδεδομένα μονοπάτια, συχνά αντιστρέφοντας το πρόβλημα.

Το βιβλίο «Λευκή Σκέψη: Εκπαίδευση για την Ποικιλομορφία» εκδόθηκε πέρυσι. Σε αυτό, ο Τουράμ ανασυνθέτει τον ρατσισμό ως μια κοινωνική διαδικασία που δεν υπάρχει στη φύση και, ως εκ τούτου, απουσιάζει εντελώς από τη δυναμική των παιδιών, αλλά προκύπτει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν το χρώμα του δέρματος αρχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, αφού ήταν ασήμαντο στην παιδική ηλικία.

Άρχισε να καταπολεμά τον ρατσισμό σε όλες τις μορφές του από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής. Στο τέλος της καριέρας του, αφιερώθηκε ακλόνητα στην κοινωνία, μέσω ενός ιδρύματος, του Fondation Lilian Thuram, του οποίου το σύνθημα είναι «Εκπαίδευση κατά του Ρατσισμού». Μέσω αυτού, χρηματοδοτεί έργα και μελέτες για τον ρατσισμό, εκδίδει βιβλία και φυλλάδια, έχει αναπτύξει ένα «μανιφέστο για την ισότητα» και συνεργάζεται με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Πατέρας του επιθετικού της Ίντερ και του μέσου της Γιουβέντους, Μάρκους και Κεφρέν.

«Είναι καλοί, αλλά πρέπει να μεγαλώσουν και να κρατήσουν τα πόδια τους στη γη», είπε πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πριν καν οι δυο τους βρεθούν στην Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ