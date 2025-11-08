Στον Πανιώνιο ο Λέμον - Real.gr

Ενίσχυση με Λέμον για τον Πανιώνιο.

Οι κυανέρυθροι προχώρησαν στην απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος αγωνιζόταν στον Λίβανο με τη φανέλα της Champville, έχοντας 20,3 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ σε 35 λεπτά παρουσίας.

Η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει ότι ο Αμερικανός αθλητής Stedmon Lemon εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Stedmon Lemon γεννήθηκε στις 31/12/1992, έχει ύψος 1,98μ. κι αγωνίζεται στη θέση του forward. Αποφοίτησε από το Johnson C. Smith έχοντας 21 πόντους- 7,2 ριμπάουντ- 3 ασίστ- 1,2 κλεψίματα την τελευταία του χρονιά.

Ακολούθησε η διετής παρουσία του στην G–League με Delaware 87ers και Cleveland Charge και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Μεξικό όπου με τους Pioneros de Los Mochis είχε κατά μέσο όρο 21 πόντους- 4,2 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Παρέμεινε στο Μεξικό και στους Panteras (23,9 πόντοι- 3,7 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με τους Santeros (11,7 πόντοι) και τους Cariduros (14,2 πόντοι).

Επέστρεψε στο Μεξικό για τους Libertadores (25,9 πόντοι- 4,2 ριμπάουντ- 3,4 ασίστ) και συνέχισε στην Αργεντινή με την Cordoba (10,9 πόντοι- 2,7 ριμπάουντ).

Στη συνέχεια βρέθηκε στην Ιαπωνία (Fukuoka Rizing) όπου είχε 17,5 πόντους- 5,2 ριμπάουντ κα στο Ισραήλ με την Hapoel Ramat Gan (22,7 πόντοι- 4,3 ριμπάουντ- 3,1 ασίστ) και την Maccabi Haifa (14,6 πόντοι- 4,3 ριμπάουντ- 1,9 ασίστ).

Την περίοδο 2024-2025 επέστρεψε στο Μεξικό και στους Panteras όπου είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους- 2,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ) ενώ την τρέχουσα περίοδο άρχισε τη σεζόν στον Λίβανο με την Champville (20,3 πόντους- 2,3 ριμπάουντ- 6,3 ασίστ σε 35 λεπτά παρουσίας).

Το ρεκόρ πόντων του είναι 41 με τους Panteras, στα ριμπάουντ είναι 12 με την Fukuoka ενώ με την ίδια ομάδα έχει και το ατομικό ρεκόρ στις ασίστ (10).

Καλωσορίζουμε τον Stedmon Lemon στην ομάδα μας”.