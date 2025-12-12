Στον ΠΑΟΚ και επίσημα ο Τίμι Άλεν - Real.gr

Νέα προσθήκη για τον ΠΑΟΚ, με τον Τίμι Άλεν να αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή στη νέα εποχή του μπασκετικού Δικεφάλου μετά τον Μπριν Ταϊρί.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο Timmy Allen στον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Timmy Allen, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Timmy Allen αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ιταλία με την Trapani Shark, από την οποία και αποκτήθηκε με μεταγραφή. Ο 25χρονος Αμερικανός, που ήταν από τους πλέον περιζήτητους παίκτες αυτή την εποχή στην Ευρώπη, έχει ήδη ενσωματωθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι πλέον στη διάθεση του Coach Jure Zdovc.

Το προφίλ του Timmy Allen

Ο Timmy Allen γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2000 στη Mesa της Arizona, έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται ως Small Forward.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το κολλέγιο της Utah (2018-21) και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Texas, στο οποίο αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια της κολεγιακής του καριέρας (2021-23). Σε 151 παιχνίδια στο NCAA, είχε 13,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το καλοκαίρι του 2023 αγωνίστηκε στο NBA Summer League με τους Memphis Grizzlies και κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 έπαιξε στη G-League με τους Memphis Hustle. Με τη θυγατρική ομάδα των Grizzlies αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια στη G-League, έχοντας 9,5 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Στις 6 Απριλίου 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Memphis Grizzlies, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια στο NBA.

Η σεζόν 2024-25 ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στο Βέλγιο με την Filou Oostende, όπου σημείωσε 20,3 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 45 παιχνίδια πρωταθλήματος, κατακτώντας πρωτάθλημα και Κύπελλο και αναδεικνύοντας MVP του πρωταθλήματος, MVP των τελικών των πλέι οφ και μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Έπαιξε επίσης σε 9 παιχνίδια στο BCL, με 16 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Trapani Shark, έχοντας σε 10 παιχνίδια του Ιταλικού πρωταθλήματος 16,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σε 4 παιχνίδια στο BCL είχε 15,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Timmy Allen θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τον αριθμό «0».