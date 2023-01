Στον 2ο γύρο του Australian Open o Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στη φάση των «64», που θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Χάνφμαν και τον Ρίνκι Χιτζικάτα.

Τα δύο πρώτα σετ κύλησαν χωρίς δυσκολία για τον Τσιτσιπά. Στο 1ο σετ προηγήθηκε με 3-1 και στη συνέχεια έκανε το hold για το 4-1. Ο Αλίς απάντησε παίρνοντας δύο game ακόμη, αλλά νικητής του 1ου σετ αναδείχτηεκ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3. Στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε το break στο πέμπτο game για να προηγηθεί με 3-2. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του για το 4-2. Ο Άλις κράτησε δύο φορές το σερβίς του και στο δέκατο game ο Έλληνας τενίστας έκλεισε το σετ με 6-4. Στο 3ο σετ, παρά το ιδανικό ξεκίνημα για τον "Tsitsifast" (2-0), o Τσιτσιπάς δεν μπορούσε να περάσει πρώτο σερβίς. Ο Άλις αξιοποίησε την ευκαιρία, για να πάρει τα επόμενα τέσσερα games και να προηγηθεί με 4-2. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε για να ακολουθήσει «μάχη». Ο Άλις είχε τέσσερις ευκαιρίες για match point στο δωδέκατο game, αλλά ο Τσιτσιπάς τα έσβησε όλα και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ. Ο Άλις προηγήθηκε με 3-0, όμως ο Τσιτσιπάς με νέα ανατροπή αναδείχτηκε νικητής.

S T E F A N O S ????@steftsitsipas overcomes Halys to make the second round for the fifth straight year.#AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/oTfHHeaOr8