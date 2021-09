Στον ημιτελικό του Ostrava Open η Σάκκαρη

Ακολούθησε ένα συναρπαστικό γκέιμ, όπου τελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε, στην τρίτη ευκαιρία της, να «σπάσει» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της και τελικά να πάρει το σετ με 7-5. Η Τσέχα κέρδισε το πρώτο γκέιμ, του δεύτερου σετ, αλλά η Σάκκαρη με ένα σερί 3-0 πήρε προβάδισμα και δεν το έχασε, κλείνοντας μάλιστα το παιχνίδι με ακόμη ένα break (6-3).

Αντίπαλος της 26χρονης πρωταθλήτριας στον αυριανό ημιτελικό θα είναι, είτε η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και επικεφαλής του ταμπλό στην Οστράβα), είτε η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο 16 στον κόσμο).

Perfection ??

???? @mariasakkari defeats Martincova in straight sets. She secures her spot into the semifinals!??#OstravaOpenpic.twitter.com/SRhLwLEq10