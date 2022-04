Στον τελικό του Open Βαρκελώνης ο Αλκαράθ - Ισπανική υπόθεση ο τίτλος

Ο Ισπανός χρειάστηκε 3,5 ώρες για να φτάσει στη νίκη, με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-4) απέναντι στον Αυστραλό, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό, ο 30χρονος Ισπανός Πάμπλο Καρένιο-Μπούστα επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Αργεντινού, Ντιέγο Σβάρτσμαν.

All Spanish ???? final awaits in Barcelona! @alcarazcarlos03 will meet @pablocarreno91 after defeating Alex de Minaur in three sets 6-7 (4) 7-6 (4) 6-4!@bcnopenbs | #BCNOpenBSpic.twitter.com/C8EuF62LVq