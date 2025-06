Στους ομίλους του Basketball Champions League ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα, στα προκριματικά ο ΠΑΟΚ - Real.gr

Ανακοινώθηκαν από την FIBA οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στη 10η σεζόν του Basketball Champions League, που θα έχει έντονο το ελληνικό χρώμα και για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, καθώς η χώρα μας θα παρουσιαστεί με τέσσερις εκπροσώπους.

Με 3+1 ελληνικές ομάδες θα διεξαχθεί η νέα σεζόν του Basketball Champions League, που είναι σημαδιακή, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την απόφαση της FIBA να παρουσιάσει μία νέα διασυλλογική διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα (17/6) τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο BCL τη σεζόν 2025-26 και από τις 29 που έχουν ήδη εξασφαλισμένη μία θέση για τη φάση των ομίλων, οι τρεις είναι από την Ελλάδα. Αυτές είναι η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πάτρας, αλλά και η Καρδίτσα, που ετοιμάζεται για την παρθενική της εμφάνιση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

🚨 May we have your a-10-tion, please?

Will the Season 10 clubs please stand up?

We repeat.

Will the Season 10 clubs please stand up? #BasketballCL pic.twitter.com/Zgp1umGHS3

— Basketball Champions League (@BasketballCL) June 17, 2025