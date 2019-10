Στραματσόνι: Μεγάλη νίκη για όλους η είσοδος των γυναικών του Ιράν στο γήπεδο - ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα, ο Στραματσόνι έχει ζήσει από κοντά όλη την ιστορία με τον θάνατο της Σαχάρ Κονταγιάρι, της κοπέλας που διεκδίκησε το δικαίωμα να πάει στο στάδιο όπως οι άντρες, η οποία αυτοπυρπολήθηκε και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. «Ήταν μίας δική μας φίλαθλος, και το έζησα από πολύ κοντά» ανέφερε ο τεχνικός της Εστεγκλάλ.

Σε μία αναμέτρηση ιστορικής σημασίας το Ιράν συνέτριψε με 14-0 την Καμπότζη. Έπειτα από 38 χρόνια επετράπη η είσοδος στο γήπεδο σε γυναίκες και μάλιστα βρέθηκαν 3.000 σε αυτό, καθώς τα εισιτήρια ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένα.

Αυτή η απόφαση προέκυψε έπειτα από το... σχετικό βέτο που έθεσε η FIFA.

Σε ό,τι αφορά το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι, ο γνωστός μας Καρίμ Ανσαριφάρντ ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ.

Δείτε φωτογραφίες από την ιστορική αναμέτρηση:

Pleased to be among #women who are at Azadi Stadium today watching #Iran ???? - #Cambodia ???? game ??

Universal language of #sport brings people together, teaches teamwork and tolerance.

Congrats to Iranian women on this big milestone. pic.twitter.com/TKgH1zVeci