Super Bowl: Έβγαλαν πάνω από 1.300 δολάρια κάνοντας τους θάμνους στο halftime show του Bad Bunny - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το halftime show με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του Super Bowl. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi’s Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν εντυπωσιακό, με τον Πορτορικανό σταρ να μεταφέρει έντονα στοιχεία λατινοαμερικανικής κουλτούρας στη σκηνή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν κάποιοι «πρωταγωνιστές» που δεν αποκάλυψαν ποτέ την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, στο σκηνικό εμφανίστηκαν δεκάδες άτομα ντυμένα σαν θάμνοι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και άκρως πρωτότυπη εικόνα, καθώς κινούνταν συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μοναδική αισθητική του show και μάλιστα με… ιδιαίτερα καλές αμοιβές.

NFL Exec: But how will we get the trees on and off the field so quickly? Bad Bunny: Hear me out… pic.twitter.com/w0svFm1czc — Mariner Menace (@MarinerMenace) February 9, 2026

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που εμφανίστηκαν ντυμένοι ως θάμνοι αμείφθηκαν με 1.309 δολάρια ο καθένας. Το ποσό αυτό δεν αφορούσε μόνο τη συμμετοχή τους στο ίδιο το show, καθώς συνολικά αφιέρωσαν περίπου 70 ώρες – σε διάστημα οκτώ ημερών – σε πρόβες και προετοιμασία πριν από την παράσταση.

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309). Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026



