Super Cup: Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν Ολυμπιακός και ΟΦΗ - Real.gr

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται σήμερα (3/1, 17:00, MEGA) για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup.

Οι Πειραιώτες, νταμπλούχοι την περασμένη σεζόν, αντιμετωπίζουν τους φιναλίστ στον τελικό Κυπέλλου της περασμένη σεζόν, με έπαθλο το τρόπαιο που επανέρχεται ύστερα από 18 χρόνια.

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός

Με 27 ποδοσφαιριστές στην αποστολή ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίκτες μαζί του αφού είναι μέσα και οι Πασχαλάκης, Πιρόλα αν και τραυματίες. Δείγμα της νοοτροπίας του Βάσκου τεχνικού, σε ένα παιχνίδι όπου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Με Φούντα ο ΟΦΗ

Ο Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τους Ισέκα και Πούγγουρας, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των ασπρόμαυρων, όπως και τους Φούντα, Χατζηθεοδωρίδη, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Εκτός έμειναν οι Ράκονιατς, Λέουις, Καραχάλιος, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης και Φαϊτάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης.

Χοροί και Μαντινάδες στο Παγκρήτιο

Παράλληλα, η ΕΠΟ γνωστοποίησε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο γήπεδο πριν την έναρξη του σπουδαίου αγώνα. Φυσικά, η παράδοση της Κρήτης θα έχει εξέχουσα θέση στο τελετουργικό, με μαντινάδες, μουσική και χορό. Επιπλέον, λόγω των ημερών, θα ακουστούν και τα κάλαντα από ομάδα παιδιών, ενώ ιδιαίτερη θα είναι η υποδοχή του τροπαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Κατά την είσοδό τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

-Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

-Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.

-Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.

-Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο “Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης”.

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη».

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr