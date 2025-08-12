Super Cup: Η Παρί ανακοίνωσε την αποστολή - Επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του Ντοναρούμα - Real.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την αποστολή 20 παικτών για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ εναντίον της Τότεναμ (13/8) στο Ούντινε, επιβεβαιώνοντας τον αποκλεισμό του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, όπως είχαν προαναγγείλει χθες (11/8) σχετικά τα ΜΜΕ.

Ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος, ενώ ο Λούκας Σεβαλιέ που έφτασε για να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, είναι μεταξύ των 20 παικτών.

Επίσης απουσιάζει και ο Ουκρανός αμυντικός Ίλια Ζαμπάρνι, του οποίου η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε σήμερα (12/8), αλλά και Σενί Μαγιουλού.

Οι τρεις τερματοφύλακες θα είναι ο Ματβέι Σαφόνοφ, και οι «νέοι» Ρενάτο Μαρίν και Λούκας Σεβαλιέ. Ο τελευταίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην εστία της Παρί Σεν Ζερμέν, με στόχο να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τα νέα του χρώματα.

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν:

Σεβαλιέ, Μαρίν, Σαφόνοφ – Μπεράλντο, Χακίμι, Ερναντέζ, Καμαρά, Μαρκίνιος, Μέντες, Πάτσο – Φαμπιάν Ρουίθ, Λι, Βιτίνια, Ζαΐρ-Έμερι – Μπαρκόλα, Ντεμπελέ, Ντουέ, Κβαραστκέλια, Μπαγιέ, Ράμος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ