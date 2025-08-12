Quantcast
Super Cup: Η Παρί ανακοίνωσε την αποστολή - Επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του Ντοναρούμα - Real.gr
real player

Super Cup: Η Παρί ανακοίνωσε την αποστολή – Επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του Ντοναρούμα

23:00, 12/08/2025
Super Cup: Η Παρί ανακοίνωσε την αποστολή – Επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του Ντοναρούμα

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την αποστολή 20 παικτών για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ εναντίον της Τότεναμ (13/8) στο Ούντινε, επιβεβαιώνοντας τον αποκλεισμό του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, όπως είχαν προαναγγείλει χθες (11/8) σχετικά τα ΜΜΕ.
Ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος, ενώ ο Λούκας Σεβαλιέ που έφτασε για να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, είναι μεταξύ των 20 παικτών.
Επίσης απουσιάζει και ο Ουκρανός αμυντικός Ίλια Ζαμπάρνι, του οποίου η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε σήμερα (12/8), αλλά και Σενί Μαγιουλού.

Οι τρεις τερματοφύλακες  θα είναι ο Ματβέι Σαφόνοφ, και οι «νέοι» Ρενάτο Μαρίν και Λούκας Σεβαλιέ. Ο τελευταίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην εστία της Παρί Σεν Ζερμέν, με στόχο να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τα νέα του χρώματα.

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν:

Σεβαλιέ, Μαρίν, Σαφόνοφ – Μπεράλντο, Χακίμι, Ερναντέζ, Καμαρά, Μαρκίνιος, Μέντες, Πάτσο – Φαμπιάν Ρουίθ, Λι, Βιτίνια, Ζαΐρ-Έμερι – Μπαρκόλα, Ντεμπελέ, Ντουέ, Κβαραστκέλια, Μπαγιέ, Ράμος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η χώρα - Κρίσιμη η κατάσταση σε Αχαϊα, Ζακυνθο, Πρεβεζα και Χίο - Συνεχής ενημέρωση από τον realfm

Σε πύρινο κλοιό η χώρα - Κρίσιμη η κατάσταση σε Αχαϊα, Ζακυνθο, Πρεβεζα και Χίο - Συνεχής ενημέρωση από τον realfm

18:48 12/08
ΥΠΕΞ: Δεν εκφράζει την επίσημη θέση η ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο - Σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες

ΥΠΕΞ: Δεν εκφράζει την επίσημη θέση η ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο - Σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες

19:36 12/08
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

21:56 12/08
Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, την Παρασκευή

Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, την Παρασκευή

20:24 12/08
Βαθρακογιάννης για τις πυρκαγιές: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο

Βαθρακογιάννης για τις πυρκαγιές: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο

22:30 12/08
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 περιφέρειες - ΧΑΡΤΗΣ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 περιφέρειες - ΧΑΡΤΗΣ

18:30 12/08
Έλενα Ασημακοπούλου - Κώστας Τσαρτσαρής: Παραμένουν μαζί και ερωτευμένοι

Έλενα Ασημακοπούλου - Κώστας Τσαρτσαρής: Παραμένουν μαζί και ερωτευμένοι

22:00 12/08
Brad Pitt: Σύλληψη 18χρονων υπόπτων για τη διάρρηξη στο σπίτι του – Συνδέονται με άλλο περιστατικό

Brad Pitt: Σύλληψη 18χρονων υπόπτων για τη διάρρηξη στο σπίτι του – Συνδέονται με άλλο περιστατικό

18:45 12/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved