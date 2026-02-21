Super League 2: «Αυτόχειρας» Πανιώνιος, 0-0 με τη Μαρκό - Real.gr

Ανέβηκε στην πρώτη θέση η Καλαμάτα.

Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη του στην Καλαμάτα, που έβαλε «φωτιά» στη μάχη της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, ο Πανιώνιος «σκόνταψε» στη Νέα Σμύρνη, μένοντας στο 0-0 με τη Μαρκό, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου στη Super League 2.

Οι «κυανέρυθροι» απώλεσαν δύο πολύτιμους βαθμούς και έδωσαν την ευκαιρία στη «μαύρη θύελλα» να μείνει ξανά μόνη στην κορυφή της κατάταξης, χάρη στο άνετο περασμά της με 3-0 από τις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, η Καλαμάτα «καθάρισε» εύκολα το ματς με σκόρερ τους Μάντζη (23΄), Τσέλιο (47΄) και Κατάλντι (53΄) και έγινε ξανά το φαβορί για την άνοδο.

Στα πλέι-άουτ, η Ελλάς Σύρου με ένα ξέσπασμα στο β΄ ημίχρονο επιβλήθηκε 3-0 του Αιγάλεω στην Ερμούπολη και παραμένει στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Athens Kallithea, η οποία νίκησε 1-0 την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο». Στην αναμέτρηση των ουραγών, τα Χανιά επικράτησαν στο Αργος 1-0 του Παναργειακού και αναπτέρωσαν τις ελπίδες παραμονής στην κατηγορία, σε αντίθεση με την πελοποννησιακή ομάδα που μοιάζει πλέον καταδικασμένη.