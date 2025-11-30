Super League 2: «Γκέλα» ο Ηρακλής στο ντεμπούτο του Βίγκνιεβιτς - Άνετα στο Άργος ο Πανιώνιος - Real.gr

Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στον Α’ όμιλο ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-0).

Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αποσπαστεί στη βαθμολογία, μένοντας στο 2-2 με τον Καμπανιακό στο πρώτο παιχνίδι του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον πάγκο. Ο Γηραιός μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 6’ με τον Κυνηγόπουλο, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 28’ με τον Ρόβα, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 1-1. Στην επανάληψη, ο Μάναλης σημάδεψε το δοκάρι στο 51’, πριν ο Δερμιτζάκης δώσει προβάδισμα στον Καμπανιακό στο 64’. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 72’ με την κεφαλιά του Εραμούσπε, αλλά δεν βρήκε το γκολ της νίκης.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αστέρας Β’ νίκησε άνετα τον Μακεδονικό με 3-0. Ο Λάσκαρης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 7’, ενώ ο Γραμμένος πέτυχε δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι στο 34’ και στο 79’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Οι Αρκάδες έφτασαν τους 26 βαθμούς, την ώρα που ο Μακεδονικός παραμένει στην τελευταία θέση με πέντε.

Τι έγινε στον Β’ όμιλο

Ο Πανιώνιος συνέχισε την πορεία του στον Β’ όμιλο της Super League 2 με ακόμα ένα διπλό, επικρατώντας 3-0 του Παναργειακού στο Άργος για τη 12η αγωνιστική. Οι «κυανέρυθροι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2’ με τον Βενάρδο, κλείνοντας το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ.

Στο 65’ ο Μόρσεϊ έκανε το 2-0, πριν ένα αυτογκόλ του Νικολετόπουλου (72΄) διαμορφώσει το τελικό 3-0. Ο Πανιώνιος βρίσκεται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, έχοντας όμως ματς λιγότερο, το οποίο θα δώσει μεσοβδόμαδα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ στη Νέα Σμύρνη.

Η Ελλάς Σύρου αξιοποίησε ξανά την έδρα της και πήρε την τρίτη φετινή εντός έδρας νίκη, επικρατώντας 2-0 της Athens Kallithea. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο 8’ με τον Βερνάρνδο, ενώ στο 66’ ο Κόλα «κλείδωσε» το τρίποντο.