Super League 2: Η Καλαμάτα πήρε το ντέρμπι κορυφής (2-0 τον Πανιώνιο) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η «μαύρη θύελλα» πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να «ανοίξει» στους πέντε βαθμούς το προβάδισμά της έναντι των «κυανέρυθρων» στην κορυφή της κατάταξης

Η πρωτοπόρος Καλαμάτα ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, που ήταν το πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 16η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε των Νεοσμυρνιωτών με 2-0 και πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να «ανοίξει» στους πέντε βαθμούς το προβάδισμά της έναντι των «κυανέρυθρων» στην κορυφή της κατάταξης, χωρίς μάλιστα να έχει ηττηθεί στο εφετινό πρωτάθλημα (14-2-0).

Παράλληλα, η Καλαμάτα υποχρέωσε στην πρώτη ήττα του στον Β΄ όμιλο (12-3-1) τον Πανιώνιο, ο οποίος μετρούσε οκτώ σερί νίκες μετά την ισοπαλία με το πελοποννησιακό συγκρότημα στη Νέα Σμύρνη για τον α΄ γύρο. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε με το γκολ του Βαφέα στο 82΄, ενώ «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς με το τέρμα του Τσέλιου στις καθυστερήσεις (90+4΄). Πάντως, η Καλαμάτα είχε την ευκαιρία να «ανοίξει το σκορ» στο 60΄, όταν ο Παμλίδης εκτέλεσε πέναλτι, αλλά ο Γιαννακόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ.