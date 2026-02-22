Super League 2: Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί που αξίζει - Real.gr

Quantcast
Super League 2: Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί που αξίζει

17:45, 22/02/2026
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

  • Ο Ηρακλής έκανε τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, επικρατώντας 1-0 στο Βόλο της τοπικής Νίκης για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League 2.
  • Αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50ο λεπτό, ο «Γηραιός» κέρδισε με αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 68΄, φτάνοντας στο +7 από τη σημερινή του αντίπαλο και την Αναγέννηση Καρδίτσας.
  • Η Αναγέννηση Καρδίτσας γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Αστέρα Β΄ με 1-0 και είδε τις ελπίδες της για άνοδο να ελαχιστοποιούνται.

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε σήμερα ο Ηρακλής.

Αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50ο λεπτό, λόγω αποβολής του Μάναλη, ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 στο Βόλο της τοπικής Νίκης, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Α΄ ομίλου της Super League 2, και πλέον είναι «αγκαλιά» με την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.

Ενα αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 68΄ ήταν αυτό που έκρινε το ντέρμπι κορυφής και έφερε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο +7 από τη σημερινή του αντίπαλο, αλλά και από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η τελευταία γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Αστέρα Β΄ με 1-0, από γκολ του Σιμόνι στο 89΄, και είδε τις ελπίδες της για άνοδο να ελαχιστοποιούνται.

Στα πλέι-άουτ, ο ΠΑΟΚ Β΄ επικράτησε 2-1 στους «Ζωσιμάδες» του ΠΑΣ Γιάννινα, που ουσιαστικά είναι καταδικασμένος μετά και τις διαδοχικές αφαιρέσεις βαθμών που του επιβλήθηκαν, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης συνέτριψε 5-1 τον Μακεδονικό και τον έστειλε στο… χείλος του γκρεμού.

Ο Καμπανιακός απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από την Καβάλα, αλλά παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

