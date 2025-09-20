Super League 2: Πέρασε από τα Χανιά η Καλαμάτα (1-2) - Real.gr

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης.

Αφότου έχασε πέρυσι την άνοδο στο φινάλε των πλέι-οφ από την Κηφισιά, η Καλαμάτα ξεκίνησε φέτος ως φαβορί στον Β΄ όμιλο της Super League 2 και, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, δικαιώνει αυτόν τον τίτλο. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης. Ο Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 10΄ και ο Μπονέτο με πέναλτι στο 19΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 31΄ με τον Ιωαννίδη, επίσης με πέναλτι. Η «μαύρη θύελλα» κέρδισε άλλο ένα πέναλτι στο β΄ ημίχρονο (75΄), αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.

Στο άλλο σημερινό ματς της 2ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη Μαρκό επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης με σκόρερ τον Σεμπά.