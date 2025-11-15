Super League 2: Στην κορυφή με «εξάρα» η Νίκη Βόλου, μαζί και η Αναγέννηση Καρδίτσας - Real.gr

Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έκαναν το… καθήκον τους στα σημερινά παιχνίδια για την 10η αγωνιστική της Super League 2 και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ ομίλου, σε αναμονή της αυριανής (16/11) αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης Β΄ με τον Ηρακλή. Η Νίκη Βόλου πέρασε πολύ ευκολότερα του αναμενομένου από τη Θεσσαλονίκη, καθώς συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.

Με τους τρεις βαθμούς έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό και παραμένει δυναμικά στην «κούρσα» της ανόδου. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) πήρε πολύτιμο «τρίποντο» επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», αφήνοντας την ομάδα της Ηπείρου στην τελευταία θέση της κατάταξης.