Super League 2: Συνεχίζει το σερί ο Ηρακλής, 1-0 την Καβάλα - Τρίποντα για Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας - BINTEO - Real.gr

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο -πρωτοπόρος- ΠΟΤ Ηρακλής.

Ο «Γηραιός» επιβλήθηκε 1-0 της Καβάλας στο Καυτανζόγλειο, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, και διεύρυνε το εφετινό αήττητό του (8-3-0). Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη πέτυχε ο Μάναλης στο 4ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισαν ακάθεκτες. Αμφότερες πρόσθεσαν ακόμη ένα τρίποντο στο ενεργητικό τους, μένοντας σε απόσταση αναπνοής από τον Ηρακλή.

Η Νίκη Βόλου επιβεβαίωσε την ανοδική της φόρμα περνώντας με άνεση από το γήπεδο του Καμπανιακού, όπου επικράτησε 3-1. Ο Λουκίνας έκανε ό,τι ήθελε στην αντίπαλη άμυνα, βρίσκοντας δίχτυα στο 9’ και στο 49’, ενώ στο ενδιάμεσο ο Σιούτας (19’) είχε ήδη δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Καμπανιακός απλώς μείωσε προσωρινά με τον Ντουμάνη στο 21’, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του ματς.

Στην Καρδίτσα, η Αναγέννηση χρειάστηκε αποφασιστικότητα και καθαρό μυαλό για να κάμψει τον ΠΑΟΚ Β με 2-1 και να διατηρηθεί στο κυνήγι. Το παιχνίδι άνοιξε πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 2’ ο Γκόλιας έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Το δεύτερο χτύπημα ήρθε λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης, με τον Καμπετσή να γράφει το 2-0 στο 56’. Ο Απιατσιόνακ με κεφαλιά στο 62’ έδωσε νέο ενδιαφέρον, όμως η Αναγέννηση κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2, καθώς Ολυμπιακός Β΄ και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν και δοκάρι στο 15΄ με τον Γιάκο, προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι επέστρεψαν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από δύο εβδομάδες… απραξίας, λόγω των πολλών διεθνών που διαθέτουν στις τάξεις τους, «απάντησαν» δις με τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).

Στο άλλο σημερινό ματς, η Καλαμάτα συνέχισε την ανοδική της πορεία στη Super League 2, επικρατώντας των Χανίων με 1-0 στην Παραλία και αυξάνοντας τη διαφορά της στο +8 από τον Πανιώνιο, που έχει δύο ματς λιγότερα. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, από ασίστ του Κωτσόπουλου, έδωσε στους γηπεδούχους τον πλήρη έλεγχο, με τη Μαύρη Θύελλα να χάνει πολλές ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα αλλά να πέφτει συνεχώς πάνω στον εξαιρετικό Στογιάνοβιτς, ενώ διαμαρτυρήθηκε και για πέναλτι στο πρώτο μέρος. Τα Χανιά δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, με το 1-0 να μένει δίκαια μέχρι το φινάλε.