Super League 2 (Β’ όμιλος):Το Αιγάλεω πέρασε (2-1) από την Ηλιούπολη - Real.gr

Το γκολ-φαουλ του Τσιλιγγίρη (37′) και η κεφαλιά του Βρακά (69′) επέστρεψαν στο Αιγάλεω να νικήσει 2-1 την Ηλιούπολη, στο δημοτικό στάδιο της Ηλιούπολης, πανηγυριζόντας την πρώτη του νίκη -στην 4η αγωνιστική-και αφήνοντας την αντίπαλό του στην ουρά της βαθμολογίας του Β’ ομίλου. Η Ηλιούπολη η οποία αγωνιζόταν από το 53′ με δέκα παίκες, μετά την αποβολή- με δεύτερη κίτρινη- του Μπουγαΐδη, μείωσε στο 79ο λεπτό με σουτ του Μίγια, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Ηλιούπολη (Μπαδήμας): Χριστοδούλης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Σουντουρά, Νεοφυτίδης (90+2′ Τσουμάνης), Μίγια, Ζαφειράκης, Σαμ (76′ Ντάο), Κεραμίδας (46′ Χριστόπουλος).

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Καραργύρης, Καρρίκι Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Φοφανά, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης, Τσιλιγγίρης.