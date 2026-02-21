Super League: «Άλωσε» την Τρίπολη ο Ατρόμητος (2-1 τον Αστέρα) - Real.gr

Αν και κινδύνευσε αρκετά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Ατρόμητος πέρασε τελικά νικηφόρα από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του τοπικού Αστέρα Τρίπολης, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Περιστεριώτες ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο, όταν και ευκαιρίες δημιούργησαν και δυο γκολ πέτυχαν, με τους Μανσούρ (27’) και Ντένζελ Γιουμπιτάνα (41’). Στο δεύτερο οπισθοχώρησαν, οι Αρκάδες προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν, αλλά το μόνο που μπόρεσαν ήταν να μειώσουν με απίστευτο γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο (79’). Εν τέλει, γνώρισαν την έβδομη ήττα στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές και κινδυνεύουν.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του, όχι όμως και φάσεις. Η πρώτη καλή στιγμή, που όμως δεν έφερε κάτι ουσιαστικό, ήρθε στο 13’. Τρεις παίκτες του Ατρόμητου έφυγαν στην κόντρα με αντίπαλο μόνο έναν, αλλά ο Γιουμπιτάνα έκανε λανθασμένη επιλογή, δίνοντας την ευκαιρία στον Μούμο Μουνιόθ να διώξει.

Ο Γιουμπιτάνα προσπάθησε να… διορθώσει στο 21’ αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο ενώ, στην άλλη πλευρά τρία λεπτά αργότερα, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης δεν είχε πρόβλημα με το αδύναμο πλασέ του Κέλβιν Κετού.

Η ανωτερότητα της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ επιβραβεύθηκε στο 27’, έπειτα από φάση διαρκείας. Αρχικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το κοντινό πλασέ του Γιουμπιτάνα. Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεσή του, με τον Μανσούρ να κάνει με κεφαλιά το 0-1.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, ο Ατρόμητος σκόραρε εκ νέου. Ο Γιουμπιτάνα βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 41’, έπειτα από αντεπίθεση, με τον Βέλγο μεσοεπιθετικό να κάνει ωραίο σόλο και σουτ για το 0-2. Παρά τη μετριότατη εικόνα της ομάδας του, ο Μίλαν Ράσταβατς δεν προχώρησε σε αλλαγές στην ανάπαυλα.

Ο Στέφαν Μίτροβιτς, δευτερόλεπτα πριν βγει εκτός γηπέδου, θα μπορούσε να μειώσει για τους Αρκάδες αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε εκτός εστίας. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας, με τον Ατρόμητο να περιμένει στο δικό του μισό, αλλά οι φάσεις εξέλειπαν. Μια κεφαλιά του Πέπε Καστάνιο στο 73’ μετά το φάουλ του Μπαρτόλο, δεν είχε δύναμη για να απειλήσει σοβαρά τον Χουτεσιώτη.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Αστέρα Τρίπολης ήταν αυτός που έδωσε ξανά ζωή στην ομάδα του, αλλά και το παιχνίδι. Μείωσε σε 1-2 στο 79’ με ένα εντυπωσιακό, άπιαστο σουτ, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χουτεσιώτη.

Ο οποίος πρόλαβε τον Νίκο Καλτσά στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων κρατώντας τη νίκη για την ομάδα του. Η οποία δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα ο Θανάσης Καραμάνης, στην αντεπίθεση, δεν μπόρεσε να βρει εστία με κεφαλιά.

Ο Ατρόμητος ανέβηκε στους 24 βαθμούς, στο -1 από τον όγδοο ΟΦΗ – που πάντως έχει δυο αγώνες λιγότερους – και την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι (28/2, 19:30) σε ένα καθοριστικό ματς.

Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, βλέπει πια τα περιθώρια να στενεύουν, καθώς παρέμεινε στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς κι ενώ ΑΕΛ και Κηφισιά που προπορεύονται έχουν από 20. Μάλιστα, την επόμενη αγωνιστική οι Αρκάδες πηγαίνουν στην Τούμπα (1/3, 19:00) για δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Τσίκο (64’ Γκονζάλες), Γιαμπλόνσκι, Μουνιόθ (80’ Τζανδάρης), Κετού (80’ Χαραλαμπόγλου), Μίτροβιτς (56’ Καλτσάς), Μπαρτόλο, Μακέντα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (70’ Πνευμονίδης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου (70’ Ουκάκι), Μανσούρ, Τσούμπερ (80’ Τσαντίλας), Μουτουσάμι.