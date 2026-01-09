Super League: Αναβάλλεται το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός - Real.gr

Η Super League ανακοίνωσε πως αναβάλλεται και επίσημα το ματς του Αστέρα Τρίπολης κόντρα στον Ολυμπιακό που ήταν προγραμματισμένο για την 17η αγωνιστική, έπειτα από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι ερυθρόλευκοι.

Ο σύλλογος του Πειραιά αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώματός του, βάσει του νέου κανονισμού που ίσχυσε από την έναρξη της φετινής σεζόν, προκειμένου να μπορεί να επικεντρωθεί απόλυτα εκείνες τις μέρες στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην έβδομη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση με τις ασπιρίνες θα διεξαχθεί στις 20/01, 22:00 και με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θέλει να ψάξει με όλες τις δυνάμεις του το αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να συνεχίσει στην διοργάνωση, αιτήθηκε την αναβολή του ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αυτό θα λάμβανε χώρα το Σαββατοκύριακο πριν από το παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.

