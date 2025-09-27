Super League: Ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής με «πρέπει» για Ολυμπιακό και Άρη - Real.gr

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Στις 18:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Λεβαδειακό, την ομάδα που έχει κλέψει την παράσταση έως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλει οι παίκτες του να υποτιμήσουν το παιχνίδι, μιας και ακολουθεί αυτό με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και περιμένει να μείνουν συγκεντρωμένοι. Οι Βοιωτοί έχουν δείξει ότι κοιτούν στα μάτια κάθε αντίπαλο και θα επιχειρήσουν να βάλουν δύσκολα στους ερυθρόλευκους.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Παλάσιος, Συμελίδης, Λαγιούς , Όζμπολτ.

Στις 20:30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», θέλοντας να διευρύνει το σερί που τρέχει (4Χ4) από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μανόλο Χιμένεθ. Τα «λιοντάρια» από την άλλη δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά και βαθμολογικά.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Ντουντού, Σίστο, Μορόν.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεφ, Λιάσος, Μπανζάκι, Νανέλι, Φαλέ, Ιβάν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 5η αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Βόλος (Cosmote Sport 1)

19:00 Παγκρήτιο, ΟΦΗ – Κηφισιά (Cosmote Sport 2)

20:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΛ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. ΑΡΗΣ 9

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7

6. ΒΟΛΟΣ 6

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

10. ΑΕΛ 3

11. ΟΦΗ 3 (3 αγ.)

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 (3 αγ.)

13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1

