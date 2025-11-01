Super League: Από τον Βόλο βλέπει με... κιάλια την κορυφή - Νέα ήττα του Παναθηναϊκού (1-0) - Real.gr

Οι «πράσινοι» χάνουν πλέον κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αποδεικνύεται σε… κρανίου τόπο φέτος για τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά την ήττα του απ’ την Κηφισιά στο γήπεδο της Μαγνησίας στις 14 Σεπτεμβρίου (3-2), ηττήθηκε το βράδυ του Σαββάτου κι από τον Βόλο με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League και χάνει πλέον κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο Λάζαρος Λάμπρου στο 23’ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για τη θεσσαλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά να μην βρίσκει ξανά δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα μόλις στο 8’ όταν από γρήγορη εναλλαγή των Τσέριν, Τζούριτσιτς κι άτσαλη απομάκρυνση της άμυνας του Βόλου, ο Τετέ από πολύ καλή θέση πλάσαρε λίγο άουτ με το δεξί.

Ο Βραζιλιάνος είχε κι ένα σουτ στο 15’ που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης ενώ στο 22’ από κλέψιμο του Τετέ από δεξιά και χαμηλή σέντρα, ο Σφιντέρσκι βγήκε πρώτος στην μπάλα, πλάσαρε άουτ πιεζόμενος από δύο παίκτες.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (23’) ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν πίεσε στην κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Βόλου κι ο Μύγας με πολύ ωραία σέντρα από τα δεξιά «σημάδεψε» τον Λάμπρου που έκανε το 1-0 με δυνατή κεφαλιά κι επέλεξε να μην πανηγυρίσει το γκολ, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του απ’ την Ακαδημία του «τριφυλλιού».

Στο 29’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε το σουτ του Τσιριβέγια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Λάμπρου βρήκε ξανά στην κόντρα και πλάσαρε, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει στη γωνία του. Ο Παναθηναϊκός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 32’ με τον Τουμπά, αλλά ο Αλγερινός πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια έπειτα από χαμηλή σέντρα του Σφιντέρσκι.

Στο 49’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε δύσκολα την προβολή του Σφιντέρσκι, ενώ στο 60’ από κόρνερ του Τσέριν, ο Ίνγκασον με κάτι σαν κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Στο 62’ ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία τεράστια ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι στο ύψος του πέναλτι, ο Τζούριτσιτς με όλη την εστία μπροστά του δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη, ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια.

Ο Ράφα Μπενίτεθ «γύρισε» το σύστημα με τριάδα στην άμυνα, σε 3-4-1-2 με τον Τζούριτσιτς πίσω από τους δύο επιθετικούς και τους Τετέ-Κυριακόπουλο να παίρνουν όλη την πλευρά δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε. Δεν είχε την παραμικρή φαντασία στο παιχνίδι του, ο Βόλος κράτησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν και στο τέλος πανηγύρισε μία πολύ σπουδαία νίκη που τον φέρνει σταθερά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61’ Πίντσι), Κόμπα, Τζόκα (69’ Μπουζούκης), Χουάνπι (87’ Κύρκος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (87’ Μακνί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γεντβάι), Ίνγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (65’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).