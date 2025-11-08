Super League: Αυλαία στο Αγρίνιο για τη 10η αγωνιστική - Real.gr

Στο Αγρίνιο η μοναδική, αλλά εξόχως σημαντική αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΛ στις 17:00 (Cosmote Sport 1) σε ένα “εξάποντο” βαθμολογικά παιχνίδι, με το “τρίποντο” να αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο ομάδες.

Οι Αγρινιώτες έρχονται από την ήττα στις καθυστερήσεις στη Ν. Φιλαδέλφεια, ενώ η Λάρισα συνεχίζει με μόλις μία νίκη στη σεζόν, αφού έχασε και από τον Λεβαδειακό την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με έναν βαθμό λιγότερο από τους Αγρινιώτες.

Για τους γηπεδούχους παραμένουν εκτός οι Μλάντεν και Αποστολόπουλος, αλλά επιστρέφει ο Μανρίκε, ενώ για την ΑΕΛ ο Σαγάλ τέθηκε νοκ άουτ, συμπληρώνοντας το απουσιολόγιο μαζί με τον Δεληγιαννίδη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΛ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ 9 7-2-0 4-1-0 3-1-0 19-5 23

2. Ολυμπιακός 9 7-1-1 5-0-0 2-1-1 20-6 22

3. ΑΕΚ 9 6-1-2 4-0-1 2-1-1 10-7 19

4. Λεβαδειακός 9 4-3-2 3-1-1 1-2-1 21-10 15

5. Βόλος ΝΠΣ 9 5-0-4 3-0-1 2-0-3 12-13 15

6. Άρης 9 3-3-3 1-2-1 2-1-2 9-11 12

7. Κηφισιά 9 3-3-3 1-1-2 2-2-1 16-15 12

8. Παναθηναϊκός 8 3-3-2 2-2-0 1-1-2 10-8 12

9. Ατρόμητος 9 2-3-4 0-2-2 2-1-2 11-11 9

10. Παναιτωλικός 9 2-2-5 1-0-3 1-2-2 9-16 8

11. ΑΕΛ 9 1-4-4 0-2-3 1-2-1 9-15 7

12. Αστέρας Τρίπολης 9 1-3-5 1-3-0 0-0-5 12-16 6

13. ΟΦΗ 8 2-0-6 1-0-3 1-0-3 9-19 6

14. Πανσερραϊκός 9 1-2-6 1-1-3 0-1-3 5-20 5