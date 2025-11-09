Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ – Εκτός έδρας αποστολές για Ολυμπιακό, ΑΕΚ - Real.gr

Με έξι παιχνίδια ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 21:00 δεσπόζει στο πρόγραμμα.

Μετά τις νίκες τους στην Ευρώπη, οι δύο ομάδες κοντράρονται σε ένα δυνατό ματς, που και οι δύο αναζητούν το «τρίποντο».

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ψάχνει τον βηματισμό της, αλλά η ψυχολογία έφτιαξε με το «διπλό» στη Σουηδία, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει τη νίκη στη Λεωφόρο για να συνεχίσει το σερί του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν – Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Πάντοβιτς.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γιακουμάκης.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο γήπεδο της Νεάπολης στις 15:00 απέναντι στην Κηφισιά, θέλοντας να… ξεπεράσει την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν και τον τρόπο που αυτή ήρθε. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να αποφύγουν τη γκέλα και να περιμένουν το αποτέλεσμα του βραδινού ντέρμπι, αλλά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει… ζημιές.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες – Σιμόν, Σόουζα, Μποτία, Χουχούμης – Πέρεθ, Έμπο – Παντελίδης, Πόμπο, Πέτκοφ – Τετέι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε – Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στις 17:30, αναζητώντας μια καλή εμφάνιση και τη νίκη. Η Ένωση παρουσιάζει μια επιθετική δυστοκία, την ώρα που ο ΟΦΗ έχει μια γενικότερη κακή αγωνιστική εικόνα, με τον Χρήστο Κόντη να ψάχνει λύσεις.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Φούντας.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Ο Άρης κοντράρεται στις 15:00 με τον Αστέρα Τρίπολης, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι κίτρινοι έφτασαν τις πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-3-2 με 4-8 τέρματα), ενώ οι Αρκάδες την περασμένη Δευτέρα κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους φετινή νίκη απέναντι στον ΟΦΗ.

ΑΡΗΣ: Διούδης – Φαντιγκά, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ – Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος – Γιαννιώτας, Σίστο, Μορόν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος – Άλχο, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά – Γιαμπλόνσκι, Τσίκο – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού – Γκιοακίνι.

Στη σκιά των καταγγελιών του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο Βόλος δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θέλει επιτέλους να εκμεταλλευτεί την έδρα της, στην οποία φέτος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μετράει … ώρες στον πάγκο, αλλά είναι αναγκασμένος να ψάξει αποτέλεσμα στις 17:00 απέναντι στον φορμαρισμένο Λεβαδειακό, που στα τελευταία εννέα ματς μετρά μια ήττα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ 9 7-2-0 4-1-0 3-1-0 19-5 23

2. Ολυμπιακός 9 7-1-1 5-0-0 2-1-1 20-6 22

3. ΑΕΚ 9 6-1-2 4-0-1 2-1-1 10-7 19

4. Λεβαδειακός 9 4-3-2 3-1-1 1-2-1 21-10 15

5. Βόλος 9 5-0-4 3-0-1 2-0-3 12-13 15

6. Άρης 9 3-3-3 1-2-1 2-1-2 9-11 12

7. Κηφισιά 9 3-3-3 1-1-2 2-2-1 16-15 12

8. Παναθηναϊκός 8 3-3-2 2-2-0 1-1-2 10-8 12

9. Παναιτωλικός 10 3-2-5 2-0-3 1-2-2 12-16 11

10. Ατρόμητος 9 2-3-4 0-2-2 2-1-2 11-11 9

11. ΑΕΛ 10 1-4-5 0-2-3 1-2-2 9-18 7

12. Αστέρας Τρίπολης 9 1-3-5 1-3-0 0-0-5 12-16 6

13. ΟΦΗ 8 2-0-6 1-0-3 1-0-3 9-19 6

14. Πανσερραϊκός 9 1-2-6 1-1-3 0-1-3 5-20 5

