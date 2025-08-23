Super League: Εκκίνηση με «δυνατό» τριήμερο στην πρεμιέρα - Real.gr

Ξεκινάει το τριήμερο 23-24-25 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, στην 67η «έκδοση» της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις... δόσεις, καθώς η πρεμιέρα της νέας Super League θα ξεκινήσει απ' το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση της νέας Λίγκας θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης AKTOR (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Στις 22:00 του Σαββάτου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα τρία ματς των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 19:45 τον ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ μισή ώρα αργότερα (20:15) θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην “OPAP Arena”. Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.

Όπως είχε αποφασιστεί από την ημέρα της κλήρωσης (9/7) στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά έξι διακοπές: Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off πρόκρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία θα γίνει τον Δεκέμβριο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κι άλλη μία (πιο σύντομη) το Πάσχα.

Επίσης για πρώτη φορά το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου, δεν θα είναι «καθρέπτης» με αυτό του πρώτου γύρου και ήδη μέσω της κλήρωσης έχουν οριστεί σε διαφορετικό τάιμινγκ οι αγωνιστικές από τη 14η έως και την 26η.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026 (10η αγωνιστική play out), με μία ενδιάμεση διακοπή τον Απρίλιο λόγω της γιορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων (12/4).

Υπενθυμίζεται πως και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν κι από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League

-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League

-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής της Super League, αλλά και το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025

Άρης – Βόλος 23/08 – 20:00

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 – 20:00

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 – 22:00

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 – 19:45

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 – 20:15

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 – 21:00

Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 – 19:30

2η αγωνιστική: 30-31 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός 30/08 – 19:00

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 30/08 – 19:30

Άρης – Παναιτωλικός 30/08 – 21:00

ΑΕΛ – Κηφισιά 30/08 – 21:30

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 31/08 – 20:00

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 31/08 – 21:00

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 31/08 – 22:00

3η αγωνιστική: 13-14 Σεπτεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος

4η αγωνιστική: 20-21 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΛ – ΑΕΚ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

5η αγωνιστική: 27-28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: 4-5 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Βόλος

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: 18-19 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Άρης – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

8η αγωνιστική: 25-26 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ – Βόλος

9η αγωνιστική: 1-2 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Άρης

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική: 8-9 Νοεμβρίου 2025

Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Βόλος

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – ΑΕΛ

11η αγωνιστική: 22-23 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Άρης

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 29-20 Νοεμβρίου 2025

Άρης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: 6-7 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική: 13-14 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR

Λεβαδειακός – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

15η αγωνιστική: 20-21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Βόλος – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική: 10-11 Ιανουαρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Κηφισιά – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: 17-18 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Άρης

Βόλος – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18η αγωνιστική: 24-25 Ιανουαρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19η αγωνιστική: 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

20η αγωνιστική: 7-8 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Άρης – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

21η αγωνιστική: 14-15 Φεβρουαρίου 2026

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 21-22 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

Άρης – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός – Βόλος

23η αγωνιστική: 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2026

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – ΑΕΛ

Παναθηναϊκός – Άρης

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

24η αγωνιστική: 7-8 Μαρτίου 2026

ΑΕΚ – ΑΕΛ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική: 14-15 Μαρτίου 2026

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Βόλος

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 21-22 Μαρτίου 2026

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ PLAY OFF KAI PLAY OUT

PLAY OFF ΤΙΤΛΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

4η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

5η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026

6η αγωνιστικη: 16-17 Μαΐου 2026

PLAY OFF ΕΥΡΩΠΗΣ – ΘΕΣΕΙΣ 5 ΕΩΣ 8

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

4η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

5η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026

6η αγωνιστικη: 16-17 Μαΐου 2026

PLAY OUT ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – ΘΕΣΕΙΣ 9 ΕΩΣ 14

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 7-9 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

4η αγωνιστικη: 22 Απριλίου 2026

5η αγωνιστικη: 26 Απριλίου 2026

6η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

7η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

8η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026

9η αγωνιστικη: 16-17 Μαΐου 2026

10η αγωνιστικη: 21 Μαΐου 2026