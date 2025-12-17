Super League: Elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Ευαγγέλου σε Ολυμπιακό, Φωτιάς στην ΑΕΚ - Real.gr

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν δεν θα σφυρίξει ντέρμπι Γερμανός. Μετά το ΠΑΟΚ-Άρης που είχε οριστεί Σέρβος, η ΚΕΔ φέρνει τον Βόσνιο Ιρφάν Πελίτο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο 41χρονος ρέφερι ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA κι έχει σφυρίξει ακόμα τέσσερα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά το παρελθόν. Για τα πλέι οφ προ διετίας είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 (5/1/21) πριν 4,5 χρόνια. Παλαιότερα σφύριξε και τους αγώνες ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-2 (20/2/21), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Αμέρ Μάτσιτς, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο Πορτογάλος Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνς με τον Κουμπαράκη.

Από εκεί και πέρα, το ΑΕΚ-ΟΦΗ θα διευθύνει ο Φωτιάς (VAR Ευαγγέλου) και το Ολυμπιακός-Κηφισιά ο Ευαγγέλου (Κουμπαράκης).

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Αστέρας Τρίπολης-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)

Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr