Super League: Επικίνδυνες αποστολές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Real.gr

Μακριά από την έδρα τους θα αγωνιστούν σήμερα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της Super League, αλλά οι πρώτοι δύο θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες συνθήκες. Κι αυτό γιατί Κηφισιά και ΟΦΗ θα στερηθούν τη «δύναμη» της φυσικής έδρας, υποδεχόμενοι Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σε Πανθεσσαλικό και Λεωφόρο αντίστοιχα.

Στις 21:30 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε ένα ματς που έτσι κι αλλιώς διεξάγεται χωρίς θεατές. Οι Κρητικοί θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη που πήραν στις Σέρρες, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να πάρει το πρώτο του τρίποντο μακριά από την Τούμπα.

Στις 18:00, στο Πανθεσσαλικό η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση με πολλά γνώριμα πρόσωπα στα επιτελεία (προπονητικά και διοικητικά) των δύο ομάδων. Στόχος των νεοφώτιστων είναι να κάνουν τη… ζημιά, την ώρα που οι πράσινοι θέλουν να αποφύγουν νέο «στραβοπάτημα».

Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης θα ψάξει την πρώτη του νίκη, καθώς φιλοξενεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την ΑΕΛ. Οι Αρκάδες είχαν δύσκολη εκκίνηση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εκτός έδρας και θέλουν τώρα να πάρουν βαθμούς, με τους βυσσινί να θέλουν να κυνηγούν την έκπληξη.

Στις 20:00 ο Λεβαδειακός κοντράρεται στο «Λάμπρος Κατσώνης» με την ΑΕΚ. Η Ένωση θέλει να κάνει το 3Χ3, ούσα υποψιασμένη για την επικινδυνότητα του αγώνα, μιας και οι Βοιωτοί πήραν ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η Λιβαδειά πάντως θα θυμίζει… Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οπαδοί της ΑΕΚ θα κατακλύσουν το γήπεδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ (Novasports 2)

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr