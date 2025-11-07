Super League: «Επιστρέφονται οι 3 βαθμοί στον ΟΦΗ μέχρι την απόφαση του CAS για την έφεση» - Real.gr

Σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής (7/11) η Super League γνωστοποίησε πως οι 3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί από τον ΟΦΗ για την υπόθεση του Παπάζογλου θα επιστραφούν στην κρητική ομάδα μέχρι να βγει η απόφαση του CAS επί της έφεσης που έχει ασκηθεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της σημερινής (από 7/11/2025) υπ´ αριθμ. 2025/A/11911 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Court of Arbitration for Sport (C.A.S.), επιστρέφονται στην Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. οι τρεις (3) βαθμοί που αφαιρέθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, μέχρι το C.A.S. να αποφανθεί επί της εφέσεως που η Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχει ασκήσει κατά της ως εν λόγω απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.».