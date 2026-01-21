Super League: Για τις 4/2 ορίστηκε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός - Real.gr

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος προχώρησε στον ορισμό του αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί ύστερα από σχετικό αίτημα της πειραϊκής ομάδας, η οποία ήθελε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν αρτιότερα για το (χθεσινό) παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League.

Η συνάντηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους, που εντάσσεται στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής, ορίστηκε από την Σούπερ Λίγκα για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 18:30, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».