Super League: Για το απόλυτο ο Ολυμπιακός – Nτεμπούτο Χιμένεθ στον Άρη - Real.gr

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με το πρώτο χρονικά παιχνίδι να διεξάγεται στο Φάληρο (18:00, Cosmote Sport 1), εκεί όπου ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 σε ένα απόλυτο must win παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι ερυθρόλευκοι συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν αλλά, παρότι ακολουθεί η πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League, ο Χουσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει απόλυτη συγκέντρωση από τους παίκτες του για παραμείνει η ομάδα του στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα με δύο ήττες, ενώ έχει και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και ψάχνει ακόμα τους πρώτους βαθμούς του.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναγλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Βολνέι, Τσαούσης, Φάλε, Μπανζάκι, Ομεόνγκα, Γκιγιομιέ, Ιβάν, Γκριν.

Στις 20:00 (Novasports Prime) ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη, για τον οποίο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Μανόλο Χιμένεθ.

Παιχνίδι απαιτήσεων με το καλημέρα για τον Ισπανό τεχνικό που θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί την πέμπτη προπονητική θητεία του στην Ελλάδα, ενώ οι κίτρινοι ψάχνουν αντίδραση μετά το “χαστούκι” από τον Παναιτωλικό.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα, όπου πάντως στάθηκε αρκετά καλά και θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Τζοβάρας, Παλμεζάνο, Οζέγκοβιτς.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Ράσιτς, Μόντσου, Ντιαντί, Μισεουί, Μορουτάν, Μορόν.

Την ίδια ώρα (20:00, Cosmote Sport 2) ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Βόλο και θέλει να δώσει συνέχεια στον θρίαμβό του στο “Βικελίδης”.

Κλασικά αμφίρροπα τα παιχνίδια των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια.

Οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν με ήττες, αλλά αμφότερες εντός προγράμματος και τώρα θέλουν να κάνουν “σεφτέ” απέναντι σε έναν αντίπαλο με κοινούς στόχους.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γκαλιάτος, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Λούις, Κόγιτς, Μίχαλακ, Εστεμπάν, Μανρίκε, Άλεξιτς.

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Σόρια, Μαρτίνεζ, Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι, Τζόκα, Χάμουλιτς.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 2 2-0-0 1-0-0 1-0-0 4-0 6

2. ΑΕΚ 2 2-0-0 2-0-0 0-0-0 3-0 6

3. ΠΑΟΚ 2 2-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0 6

4. Λεβαδειακός 2 1-1-0 1-0-0 0-1-0 4-3 4

5. Ατρόμητος 2 1-0-1 0-0-0 1-0-1 2-1 3

6. Παναιτωλικός 2 1-0-1 0-0-1 1-0-0 2-2 3

7. ΟΦΗ 1 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0 3

8. Άρης 2 1-0-1 1-0-1 0-0-0 2-2 3

9. Κηφισιά 2 0-1-1 0-0-0 0-1-1 3-4 1

10. ΑΕΛ 2 0-1-1 0-1-0 0-0-1 1-2 1

11. Παναθηναϊκός 1 0-1-0 0-1-0 0-0-0 1-1 1

12. Αστέρας Τρίπολης 2 0-0-2 0-0-0 0-0-2 0-3 0

13. Πανσερραϊκός 2 0-0-2 0-0-1 0-0-1 0-3 0

14. Βόλος ΝΠΣ 2 0-0-2 0-0-1 0-0-1 0-4 0

ΠΗΓΗ: filathlos.gr