Super League: Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί έδωσαν τη νίκη στον Ολυμπιακό (2-0 τον Αστέρα Τρίπολης) - Real.gr

Ο Τούρκος άσος άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με ένα φανταστικό γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός ξεκλείδωσε την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης και νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα της Super League για τη σεζόν 2025/26. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ελ Κααμπί στο 90+7΄ στον αγώνα που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης» κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρολεύκων» από τον τελικό κυπέλλου της προηγούμενης περιόδου.

Με τον Σταύρο Πνευμονίδη στο αρχικό σχήμα και χωρίς κανένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, οι πρωταθλητές προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Είχαν τη μπάλα στα πόδια, αλλά τους έλειπε η φαντασία και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δοκίμασαν να απειλήσουν με γεμίσματα, αναζητώντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός πέτυχε ένα γκολ στο 51΄, το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR. Μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να βελτιώσει την ομάδα του στο δημιουργικό τομέα με Μουζακίτη και Μαρτίνς κι ο Ολυμπιακός έβαλε τη μπάλα «κάτω» για να παίξει πιο ορθολογικά. Στο 73΄ με έξοχο πλασέ ο Τσικίνιο έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Τσιντώτα, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Αστέρας το πίστευε ολοένα και περισσότερο. Η αμυντική του προσέγγιση ήταν υποδειγματική, ενώ αποπειράθηκε να «χτυπήσει» στη μετάβαση με τον ταχύτατο Εμμανουηλίδη. Με την είσοδο του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Μεντιλίμπαρ έπαιξε τα τελευταία του χαρτιά με Γιαζίτσι και Μπρούνο. Ένα σουτ του Μουζακίτη στο 83΄ έφυγε λίγο άουτ κι αυτή ήταν η μοναδική ενδιαφέρουσα στιγμή του τελευταίου 20λεπτου. Όλα έμοιαζαν χαμένα για τους «ερυθρόλευκους», μέχρι την ώρα που ο Γιαζίτσι «ζύγισε» τη μπάλα έξω από την περιοχή και με εκπληκτικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Τσιντώτα. Μια από τις μοναδικές ιστορίες που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργήσει, καθώς ο Τούρκος επιστρέφει φέτος μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον περασμένο Οκτώβριο, εναντίον του Αστέρα! Έμελλε να επιστρέψει σε επίσημο ματς εναντίον του ίδιου αντιπάλου και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Στην εκπνοή (90+7΄) ο Ελ Κααμπί αξιοποίησε την κάθετη του Μπρούνο και… άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή σεζόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (81΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62΄ Μαρτίνς), Γκαρθία (62΄ Μουζακίτης), Έσε (74΄ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81΄ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68΄ Κετού), Εμμανουηλίδης (68΄ Μόρα), Καλτσάς (84΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (84΄ Τζοακίνι).