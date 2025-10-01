Quantcast
Super League: Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, εκτός ορισμών ο Ζαμπαλάς - Real.gr
real player

Super League: Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, εκτός ορισμών ο Ζαμπαλάς

12:21, 01/10/2025
Super League: Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, εκτός ορισμών ο Ζαμπαλάς

Ο Όσμερς θα έχει δίπλα του τους συμπατριώτες του, Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν, τέταρτος θα είναι ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ και Τζήλος.

Ο 40χρονος Όσμερς πέρυσι στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1, ενώ για την κανονική διάρκεια της Super League είχε σφυρίξει στο Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Στο κεκλεισμένων των θυρών ματς της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης με VAR τον Ευαγγέλου, στο Kηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης με VAR τον Σιδηρόπουλο και στο ματς του ΟΦΗ με τον Άρη ο Τζήλος με τον Τσακαλίδη στο VAR.

O Ζαμπαλάς, ο οποίος ήταν VARίστας στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές της ΚΕΔ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4/10
18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

20:30 ΑΕΛ-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 05/10
18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved