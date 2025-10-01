Super League: Γνώριμος Γερμανός στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, εκτός ορισμών ο Ζαμπαλάς - Real.gr

Ο Όσμερς θα έχει δίπλα του τους συμπατριώτες του, Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν, τέταρτος θα είναι ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ και Τζήλος.

Ο 40χρονος Όσμερς πέρυσι στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1, ενώ για την κανονική διάρκεια της Super League είχε σφυρίξει στο Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Στο κεκλεισμένων των θυρών ματς της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης με VAR τον Ευαγγέλου, στο Kηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης με VAR τον Σιδηρόπουλο και στο ματς του ΟΦΗ με τον Άρη ο Τζήλος με τον Τσακαλίδη στο VAR.

O Ζαμπαλάς, ο οποίος ήταν VARίστας στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές της ΚΕΔ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4/10

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

20:30 ΑΕΛ-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 05/10

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)

