Super League: Η ελπίδα «πεθαίνει» τελευταία για Πανσερραϊκό (2-1 τον Βόλο) - Real.gr

Σημαντικό «τρίποντο» στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, κατέκτησε ο Πανσερραϊκός.

Τα «λιοντάρια των Σερρών» επικράτησαν με 2-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα προηγήθηκε με τον Αντριάν Ριέρα (19’) και, παρά την ισοφάριση από το γκολ του Τζόκα στο 30’, έφτασε στη νίκη με τον Σαμίρ Μπεν Σαλάμ (55’).

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες -στις οποίες πήρε μόλις ένα βαθμό- αφήνοντας τον Βόλο να… γλείφει τις πληγές που του άνοιξε η έκτη ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές.

Τα πολλά λάθη ήταν το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού στα πρώτα λεπτά. Οι Θεσσαλοί μετά το δεκάλεπτο ανέβασαν την απόδοσή τους και πλησίασαν πρώτοι στο γκολ, δημιουργώντας σημαντικές φάσεις.

Αρχικά, στο 11’, όταν από φάουλ του Χουάνπι Ανόρ από τα αριστερά, ο Γιάννης Κάργας πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά στο πίσω δοκάρι ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο δεν πρόλαβε για λίγο να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ουρτάδο συνεργάστηκε με τον Ματίας Γκονζάλες, αλλά ο Φρανσίσκο Τιναλίνι απέκρουσε το σουτ του Αργεντινού μέσου, ενώ ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού είχε απάντηση και στο δυνατό δεξί σουτ του Ουρτάδο στο 16’.

Κι επειδή η μπάλα… τιμωρεί, τα «λιοντάρια» στην πρώτη τους ευκαιρία, άνοιξαν το σκορ. Από πλάγιο του Βόλνεϊ Φέλτες, ο Άλεξ Τεϊσέιρα βρήκε τον Ριέρα, ο Αργεντινός έβαλε στην πλάτη του τον Κάργα, προχώρησε και πλάσαρε εύστοχα τον Μάριο Σιαμπάνη για το 1-0 στο 19’.

Οκτώ λεπτά μετά, ο Φέλτες πήγε να βάλει γκολ… καριέρας. Ο Βραζιλιάνος στόπερ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσερραϊκού, πέρασε όποιον πήγε κοντά του, αλλά το σουτ που επιχείρησε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σταμάτησε στο απλωμένο πόδι του Κάργα.

Στην επόμενη φάση, στο ημίωρο, ήρθε η ισοφάριση για τους Θεσσαλούς. Ο Τζόκα στόπαρε την μπάλα υπέροχα με το στήθος από την πάσα του Γιάννη Μπουζούκη και, προτού εκείνη σκάσει στο έδαφος, σούταρε, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον Τιναλίνι και παρά την πίεση του Λευτέρη Λύρατζη.

Δέκα λεπτά αργότερα, η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα έφτασε κοντά στο να προηγηθεί και πάλι. Ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά κι ο Μάριος Τσαούσης με βολέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα να προσκρούσει στη ρίζα της αριστερής δοκού της εστίας του Σιαμπάνη και να απομακρυνθεί.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το αριστερό σουτ του Βασίλη Γρόσδη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τιναλίνι, ενώ ίδια κατάληξη είχε κι εκείνο του Γιάννη Δοϊρανλή στο 51’.

Ο Γρόσδης προσπάθησε και στο 54’, μετά την προσπάθεια του Λιρόι Αμπάντα, αλλά η τελική προσπάθεια ήταν εκ νέου εκτός στόχου.

Εντός στόχου, εντός εστίας και στα δίχτυα, όμως, ήταν το πλασέ του Μπεν Σαλάμ στο 55’. Ο Φέλτες έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Ριέρα κατέβασε κι έστρωσε στον Ολλανδό μέσο που νίκησε τον Σιαμπάνη για το 2-1.

Ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε γρήγορα σε αλλαγές, με την ελπίδα να βρει η ομάδα του -τουλάχιστον- την ισοφάριση. Ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα πλησίασε σε αυτή, έπειτα από την ωραία μπαλιά του Τζόκα, αλλά πιεζόμενος από τον Λύρατζη σούταρε άστοχα, στο 73’.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα, σε σουτ του Αμπάντα, με την μπάλα να χτυπάει στο πρόσωπο του Λύρατζη, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Τάσος Παπαπέτρου, Φώτης Πολυχρόνης) και on field review ανακάλεσε την απόφασή του.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Πανσερραϊκό να ανεβαίνει στους 12 βαθμούς, τέσσερις μακριά από τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Βόλος παρέμεινε στους 26 και την έβδομη θέση, στο +2 από τον ένατο Ατρόμητο.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Κάλινιν – Ουρτάδο, Μπουζούκης, Κάργας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (60’ Καρέλης), Μπεν Σαλάμ (83’ Λιάσος), Ριέρα (89’ Γκελασβίλι), Τεϊσέιρα.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον (80’ Μακνί), Φορτούνα (46’ Αμπάντα), Γρόσδης (61’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71’ Κόμπα), Τζόκα, Γκονζάλες (61’ Λάμπρου), Χουάνπι, Ουρτάδο.