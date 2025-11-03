Super League: Καταγγελία ποδοσφαιριστή για «στημένα» παιχνίδια - Real.gr

Καταγγελία για στημένα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μίλησε σε podcast στη Σουηδία και έκανε λόγο για «στημένα» παιχνίδια όταν αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα του Βόλου και ειδικά για τους περσινούς αγώνες της θεσσαλικής ομάδας με τον Πανσερραϊκό στα πλέι άουτ.

Μίλησε για δύο στημένα ματς για να σωθούν και οι δύο ομάδες και να υποβιβαστεί άλλη ομάδα (Athens Kallithea FC).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ηλεκτρονική έκδοση της κορυφαία σουηδικής εφημερίδας «Expressen», ο Σούντγκρεν μίλησε για παιχνίδια στα οποία είχε συμφωνηθεί να κερδίσει η κάθε ομάδα με 3-0! Μάλιστα Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και υποβιβάστηκε η ομάδα της Καλλιθέας:

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν «σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα» και «σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι», ανέφερε ο 34χρονος αμυντικός που πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του και στη Ντέγκεφορς.

Σε ερώτηση ποιος έκανε αυτές τις υποδείξεις απάντησε: «Ο πρόεδρος. Ο προπονητής», ενώ επανέλαβε πως υπήρχαν στημένα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Ναι, και ένιωθα ντροπή.» Σε άλλλη ερώτηση αν θα μιλήσει στις ελληνικές αρχές, δήλωσε: «Θα πω απλώς την αλήθεια. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Νομίζω πως ο κόσμος ήδη ξέρει», τόνισε και επανήλθε στα δύο ματς με την ομάδα των Σερρών:

«Η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ αυτών και 3-0 υπέρ μας.

Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι. Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό, αλλά δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι θα μπορούσε να είναι έτσι σε ένα πρωτάθλημα που κατατάσσεται πολύ ψηλά. Τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

Σε ερώτηση αν αντέδρασαν οι άλλοι παίκτες ο Σουηδός μπακ τόνισε: «Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ότι τους λένε».