Super League: Λύτρωσε την ΑΕΚ ο Πινέδα στο 90'+2 (1-0 τον Παναιτωλικό) - Real.gr

Μια ΑΕΚ χωρίς ουσία, φλύαρη στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και αρκετά προβλέψιμη, λυτρώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον μαχητικό Παναιτωλικό στην OPAP Arena, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα διατήρησε την επαφή της με την κορυφή, με -4 από τον ΠΑΟΚ και -3 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 9 αλλαγές σε σχέση με το ματς Κυπέλλου μεοσβδόμαδα με την Ηλιούπολη, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα μόνο τους Ζοάο Μάριο και Ρέλβας.

Απείλησε πρώτη η ΑΕΚ στο 9′, με τον Τσάβες να σταματάει το σουτ του Καλοσκάμη, μετά από προσπάθεια του Ρότα. Και πάλι έγινε απειλητική η Ένωση στο 26′ με τον Καλοσκάμη και Ρότα να συνεργάζονται, αλλά το γύρισμα στην περιοχή από τον πρώτο δεν βρήκε συμπαίκτη του και ο Τσάβες μάζεψε την μπάλα.

Σειρά των φιλοξενούμενων να βρεθούν σε επίκαιρη θέση στο 28′. Ο Μίχαλακ απέφυγε τον Βίντα και μπήκε στην περιοχή από δύσκολη γωνία, πλάσαρε τον Στρακόσα, αλλά ο γκολκίπερ των «κιτρινόμαυρων» απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κοντούρης δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά άουτ.

Στο 39′ η κεφαλιά του Καλοσκάμη πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 44′ ο Ζοάο Μάριο πιεζόμενος από τον Μαυρία δεν μπόρεσε να σκοράρει σε άδεια εστία, στην κορυφαία ευκαιρία των γηπεδούχων στο πρώτο 45λεπτο.

Με μία τεράστια ευκλαιρία για την ΑΕΚ ξεκίνησε το β’ μέρος. Και πάλι πρωταγωνιστής ήταν ο Ζοάο Μάριο, το σουτ του οποίου μέσα από την περιοχή κόντραρε σε αμυντικό του Παναιτωλικού και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Χρειάστηκε να περάσουν 27 λεπτά για να βρεθεί ξανά κοντά στο γκολ η Ένωση, με την κεφαλιά του Γιόβιτς στον 74′ να σταματά πάνω στη γραμμή ο Τσάβες. Ακολούθησε μια αρκετά συζητήσιμη φάση, αυτή του 78ου λεπτού, όταν ο Γιόβιτς με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος κλήθηκε από το VAR να εξετάσει την φάση και διαπίστωσε επιθετικό φάουλ του Σέρβου στον Μαυρία. Παρά τις φωνές των γηπεδούχων η απόφαση του Έλληνα ρέφερι δεν άλλαξε.

Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, η συνεργασία του Ρόταβ με τον Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε την ευκαιρία στο διεθνή Μεξικανό μέσο να πλασάρει σωστά και να γράψει μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (72′ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης (65′ Γιόβιτς), Πιερό

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (87′ Γκαρσία), Κοντούρης (57′ Κουντούρης), Ενκολολό (88′ Σμυρλής), Μίχαλακ (76′ Ματσάν), Άλεξιτς (75′ Αγκίρε)