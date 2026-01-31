Super League: Μάχες σε Αγρίνιο, Περιστέρι και Βόλο – Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής - Real.gr

Στη σκιά της τραγωδίας με τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία θα διεξαχθεί η 19η αγωνιστική της Super League, πριν από τα παιχνίδια της οποίας, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (31/1/2026).

Στο Αγρίνιο κοντράρονται δυο από τις απογοητεύσεις της σεζόν, Παναιτωλικός και Άρης. Με την ήττα στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ (1-0), τα «καναρίνια» συμπλήρωσαν έξι διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο – μάλιστα για τη δεύτερη διοργάνωση ήταν από… τον Άρη με 2-0 στου Χαριλάου. Φυσιολογικά ο Γιάννης Αναστασίου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση όπως άλλωστε κι ο Μανόλο Χιμένεθ, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν νίκη στη Super League μέσα στο 2026 (0-2-1) και να βλέπουν με… τα κιάλια την τετράδα.

Ακολουθεί χρονικά η αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μέσα στο 2026 και το πιστοποίησε (και) με τη νίκη 1-0 επί του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πλησίασε την οκτάδα και ίσως το μυαλό όλων είναι στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση των Κρητικών με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είναι μια ευκαιρία για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, κι ενώ είχε προηγηθεί το (εκτός έδρας) επιβλητικό 3-0 επί του Βόλου.

Στο Πανθεσσαλικό, τέλος, διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Βόλο και ΑΕΛ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έχει… πάρει την κάτω βόλτα όπως μαρτυρά το καρέ ηττών σε Super League και κύπελλο. Εκ διαμέτρου αντίθετη η πορεία των «βυσσινί» του Σάββα Παντελίδη καθώς με τις δυο εντός έδρας επιτυχίες – επί των Άρη και Πανσερραϊκού, αμφότερες με σκορ 1-0 – κατάφεραν να ξεκολλήσουν από την προτελευταία θέση.

Τα καλύτερα, βέβαια, έρχονται την Κυριακή (1/2/2026), όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ – Ολυμπιακός και οι εντός έδρας δοκιμασίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού κόντρα σε Πανσερραϊκό και Κηφισιά, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Άρης

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΟΦΗ

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος – ΑΕΛ

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

17:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Ολυμπιακός

ΠΗΓΗ: filathlos.gr