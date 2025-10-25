Super League: Μάχες σε Νεάπολη, Σέρρες και Ηράκλειο - Real.gr

Έφτασε η ώρα για την 8η αγωνιστική της Super League.

Η αυλαία ανοίγει με τρεις αναμετρήσεις που λειτουργούν ως «πρόγευμα». Στο γήπεδο της Νεάπολης η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από καλές εμφανίσεις (ισοπαλία στην Τρίπολη αυτή του Λέτο, εύκολη νίκη με ΟΦΗ οι Αγρινιώτες) και να έχουν απόσταση ενός βαθμού μεταξύ τους.

Στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ. Δύο επαρχιακές ομάδες που δεν έχουν αρχίσει καλά το πρωτάθλημα και είναι στις τελευταίες θέσεις με 5 και 4 βαθμούς αντίστοιχα. Οπότε η ανάγκη για αποτέλεσμα είναι μεγάλη.

Τέλος, στο Παγκρήτιο ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Οι φίλαθλοι και των δύο περίμεναν περισσότερα στο ξεκίνημα της σεζόν (ισοβαθμούν στους 6 πόνους) και σαφώς έχουν πολλά να διορθώσουν από εδώ και πέρα, με το ματς στο Ηράκλειο να το βλέπουν ως ευκαιρία.

SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική

Σάββατο 25/10

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Cosmote Sport 2

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novasports Prime

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1