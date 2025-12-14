Super League: Με «σφραγίδα» Ντέσερς και «σωτήρα» Λαφόν ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 τον Βόλο - Real.gr

Ο τερματοφύλακας των «πρασίνων» έπιασε πέναλτι αποτρέποντας την ισοφάριση.

Με τον Σίριλ Ντέσερς να βρίσκει δίχτυα στο 5’ και να κερδίζει το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας στο 22’, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου στο 48’, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου μία πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League. Ο Κομπά στο 45’+1’ μείωσε για τον Βόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με κυριαρχική διάθεση και βρήκε γκολ πολύ νωρίς με τον Σίριλ Ντέσερς. Στην επιστροφή του στην ενδεκάδα του «τριφυλλιού» έπειτα από 84 μέρες ο διεθνής Νιγηριανός φορ, μόλις στο 5’ υποδέχθηκε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή, έκανε παράλληλη κίνηση προς την εστία και μόλις είδε το κενό με ένα τρομερό σουτ άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Στο 20’ ο ίδιος παίκτης κέρδισε πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του απ’ τον Τριανταφύλλου, έπειτα από θαυμάσια κάθετη πάσα του Μπακασέτα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση και στέλνοντας τον Σιαμπάνη απ’ την άλλη πλευρά έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Ο Νιγηριανός ήταν σε πολύ καλή βραδιά χάνοντας άλλη μία καλή ευκαιρία στο 27’ (πλασέ άουτ από πλάγια θέση), ενώ στο 40’ από χαμηλό γύρισμα του Καλάμπρια από αριστερά, ο Σιαμπάνης μπερδεύτηκε με τον Χέρμανσον, όμως ο Φορτούνα πρόλαβε την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή να διώξει μακριά, πριν προλάβουν να κάνουν το 3-0 ο Ντέσερς ή Τετέ που καιροφυλαχτούσαν.

Στο 45’+1’ ο Βόλος μείωσε κόντρα στη ροή του αγώνα, όταν μετά από διώξιμο της «πράσινης» άμυνας, ο Κομπά έπιασε ένα -όχι ιδιαίτερα δυνατό- σουτ, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Σιώπη, άλλαξε πορεία και να καταλήγει στη γωνία του Λαφόν για το 2-1 των «κυανέρυθρων».

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε πέναλτι σε διεκδίκηση του Κώτσιρα με τον Λάμπρου. Ο «παθών» ανέλαβε την εκτέλεση στο 48’, όμως ο Λαφόν τον «ψάρεψε» στη γωνία του και στη συνέχεια απέκρουσε και το γύρισμα του Φορτούνα προς την εστία, διατηρώντας το 2-1 για τους «πράσινους».

Ο Πίντσι είχε ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια στο 69’, ενώ στο 77’ το πλασέ του νεοεισελθόντα Τζούριτσιτς επίσης έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Δύο λεπτά μετά το πλασέ του Μπακασέτα κόντραρε κι έφυγε λίγο έξω απ’ την εστία σε κόρνερ στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει εντέλει τη νίκη με 2-1.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας (76’ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Σιώπης (90’+4’ Νίκας), Τσιριβέγια, Τετέ (76’ Τζούριτσιτς), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ντέσερς (70’ Πάντοβιτς).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας (56’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (68’ Μπουζούκης), Τζόκα (74’ Ασεχνούν), Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί (56’ Πίντσι).