Super League: Ντέρμπι δικεφάλων για κορυφή, τεράστιο «πρέπει» για Παναθηναϊκό - Real.gr

Το… ορεκτικό της 21ης αγωνιστικής στην Super League περιελάμβανε μία ακόμη «γκέλα» για τον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 με τον Λεβαδειακό και χάνουν έδαφος στο κυνήγι της κορυφής. Βέβαια, όλα αυτά ίσως και να μην έχουν επιπτώσεις για τους ερυθρόλευκους, καθώς σήμερα υπάρχει το ντέρμπι των δικεφάλων.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς που θα καθορίσει πολλά στην κορυφή. Οι Θεσσαλονικείς είναι στην 3η θέση με ματς λιγότερο και στο -3 από την ΑΕΚ που έχει 48 βαθμούς. Ανάμεσά τους ο Ολυμπιακός με 47, αλλά σε 21 ματς, τη στιγμή που η Ένωση έχει 20 παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ 19.

Αν υπάρξει νικητής, αυτόματα ανεβαίνει κορυφή. Κάτι που για την ΑΕΚ θα συμβεί και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά με ματς περισσότερο. Άρα, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ νικήσει το εξ αναβολής με την Κηφισιά, θα είναι ισόβαθμοι.

Ασπρόμαυροι και κιτρινόμαυροι θέλουν πάση θυσία τη νίκη, αποτέλεσμα ικανό να δώσει σημαντικό… αέρα σε όποιον το κατακτήσει. Αγωνιστικά μόνο οι γηπεδούχοι έχουν προβλήματα, ειδικά μεσοεπιθετικά, όπου δεν είναι διαθέσιμοι οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Τάισον – Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς – Γιόβιτς, Βάργκα.

Στη «μάχη» για την τέταρτη θέση, το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού δίνει ευκαιρία και στον Παναθηναϊκό να μειώσει την απόστασή του απ’ τον Λεβαδειακό. Αυτή τη στιγμή οι πράσινοι είναι στο -7 από την 4η θέση, όμως με δύο ματς λιγότερα. Κόντρα στην ΑΕΛ το τριφύλλι θέλει πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να πλησιάσει τις θέσεις των πλέι οφ και της δεδομένης ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Το ματς δεν θα είναι εύκολο για τους πράσινους, καθώς έχουν 9 απουσίες (Τετέι, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σισοκό, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς), ενώ ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν και διαχείριση, καθώς προέρχονται από τρία σερί ντέρμπι (δύο ΠΑΟΚ για Κύπελλο κι ένα Ολυμπιακό Πρωτάθλημα) τη στιγμή που ακολουθεί το πρώτο ματς με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Κοντούρης, Σιώπης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος – Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Παντελάκης – Όλαφσον, Σαγκάλ, Πέρεθ, Μέικον – Τούπτα, Γκαράτε.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και το Κηφισιά-ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο 2026, ενώ οι Κρητικοί θέλουν να συνεχίσουν τις επιτυχίες μετά την μεγάλη πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου.

SUPER LEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 14/2

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Cosmote Sport 1

Δευτέρα 16/2

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Novasports Prime

