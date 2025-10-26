Super League: Ντέρμπι-«φωτιά» Ολυμπιακού-ΑΕΚ, εντός έδρας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στη Λιβαδειά ο Άρης - Real.gr

Μετά από μια έντονη ευρωπαϊκή εβδομάδα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο σπουδαιότερο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από τη βαριά ήττα με 6-1 στο «Μονζουίκ» από τη Μπαρτσελόνα, ενώ η Ένωση από την επιβλητική νίκη με 6-0 επί της Αμπερντίν. Ωστόσο, και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη στο ντέρμπι, καθώς οι ήττες από τον ΠΑΟΚ τους έριξαν από την κορυφή.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς θέλουν να δώσουν απαντήσεις και έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους, υπολογίζοντας κούραση, απουσίες, αλλά και τη θέληση των παικτών να αγωνιστούν σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι που αρχίζει στις 21:00.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ποντένσε, Καμπελά, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Ο ΠΑΟΚ στις 19:30 υποδέχεται στην Τούμπα τον Βόλο και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που τρέχει στα τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέκτησε την ψυχολογία της και θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, απέναντι στο ανεβασμένο σύνολο του Χουάν Φεράντο.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Νούριο, Μαρτίνες, Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

Ο Παναθηναϊκός στις 17:30 κάνει ένα νέο ξεκίνημα, φιλοξενώντας τον ουραγό Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να κάνει πετυχημένο ντεμπούτο, απέναντι στους Αρκάδες του Κρις Κόλμαν, που αγνοούν τη νίκη έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Αστέρας Τρίπολης (Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Πομόνης, Τσίκο, Έντερ Γκονζάλες, Μουνιόθ, Κέτου, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.

Λεβαδειακός και Άρης κοντράρονται στις 17:00 στο «Λάμπρος Κατσώνης», με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες. Οι Βοιωτοί βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ αναζητά τη σταθερότητα στην απόδοση και τα θετικά αποτελέσματα.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι, Τσιμπόλα, Παλάσιος, Συμελίδης, Λαγιούς, Πεδρόσο.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φρίντεκ, Αλβάρο, Ρόουζ, Τεχέρο, Σίστο, Γένσεν, Μόντσου, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Μορόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης (Novasports 2)

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 1)

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος (Novasports Prime)

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Cosmote Sport 1)

