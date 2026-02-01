Super League: Ντέρμπι κορυφής στην «Allwyn Arena», στο πένθος η Τούμπα, υποχρέωση νίκης για Παναθηναϊκό - Real.gr

Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία συνεχίζεται σήμερα η 19η αγωνιστική της Super League, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι τίτλου ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Ένωση πηγαίνει στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ντέρμπι με εξαιρετική ψυχολογία, μιας και βρίσκεται στη θέση του οδηγού του φετινού «μαραθωνίου», έχοντας ωστόσο και ένα ματς περισσότερο από τους Πειραιώτες και τον Δικέφαλο του Βορρά που ακολουθούν.

Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς σε 18 αναμετρήσεις και είναι στο +2 από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης που θα δώσει την ερχόμενη Τετάρτη (04/02). Με 41 βαθμούς ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει επίσης ένα ματς λιγότερο, μετά την αναβολή του ματς με την Κηφισιά, την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας (21:00) οι δύο «μονομάχοι» πηγαίνουν με εξαιρετική ψυχολογία, αφού η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες, αλλά κυρίως από την επιβλητική της επικράτηση 4-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στην έδρα της. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πριν από μερικές μέρες την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

Χωρίς τον Περέιρα θα παραταχθεί η ΑΕΚ, δίχως τους Πιρόλα και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός, συν φυσικά τον Γιάρεμτσουκ που αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πενράις) – Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς – Βάργκα (Κοϊτά), Γιόβιτς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο – Σιπιόνι, Έσε – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ταρέμι.

Παράλληλα, έντονη «μάχη» υπάρχει και για τη θέση που θα «κλείσει» την πρώτη τετράδα και οδηγεί στα πλέι οφ της Super League, αλλά και… αυτόματα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στη θέση αυτή φιγουράρει ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί έχουν συγκεντρώσει 35 βαθμούς και είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί, έχοντας παράλληλα και ένα ματς λιγότερο.

Την Κυριακή (01/02) ο Λεβαδειακός υποδέχεται στις 16:00 τον Αστέρα Τρίπολης που «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς και το τριφύλλι θα παίξει στις 17:30 κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τους νεοφώτιστους να παλεύουν για την είσοδό τους στα πλέι οφ 5-8 για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια , Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Σάντσες, Ταμπόρδα – Παντελίδης, Ζαρουρί, Τετέι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ – Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Μαϊντάνα – Πέρεθ, Έμπο – Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Χριστόπουλος – Μίγιτς.

Τέλος, στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, σ’ ένα ματς που θα γίνει υπό τη «βαριά» σκιά της τραγωδίας με τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά σε αυτοκινητόδρομο στη Ρουμανία, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία για να δουν από κοντά το ματς του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ – Μεϊτέ, Ζαφείρης – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γιακουμάκης.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Μπεν Σαλάμ, Δοϊρανλής, Τεϊσέιρα, Ριέρα, Ίβαν.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ SUPER LEAGUE

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 16:00

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 21:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Άρης 25 -19αγ.

7. Βόλος 25 -19αγ.

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19 -17αγ.

10. ΑΕΛ 19 -19αγ.

11. Ατρόμητος 17 -19αγ.

12. Παναιτωλικός 15 -19αγ.

13. Αστέρας Τρίπολης 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8