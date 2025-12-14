Super League: Ο Ατρόμητος έριξε τον ΠΑΟΚ από την 2η θέση (2-0) - Real.gr

Ο δεύτερος γύρος άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης που στραβοπάτησε στον δρόμο για τον τίτλο.

Πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση, ίσως την καλύτερη φετινή, ο Ατρόμητος επιβλήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στον β’ γύρο του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Δημήτρη Σταυρόπουλου (17’), άντεξαν στην πίεση των φιλοξενούμενων και, εκμεταλλευόμενοι την κούραση που έβγαλαν από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με το πέναλτι του Τομ φαν Βέερτ (90’+6’).

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν ορεξάτα στο ματς, χάνοντας κάποιες ευκαιρίες, όπως αυτές με τον Αλεσάντρο Βολιάκο (4’) και με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ (9’). Οι γηπεδούχοι, όμως, ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν, ουσιαστικά στην πρώτη τους καλή στιγμή.

Εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά στο 17’ από τον Πίτερ Μίχορλ – σαν κοντινό κόρνερ – με τον Σταυρόπουλο να στέλνει με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα, δίχως καν να πηδήξει. Οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα, αλλά το πλασέ του Γιάννη Κωνσταντέλια (19’), μετά την πάσα του Φεντόρ Τσάλοφ, μπλόκαρε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Παίζοντας κυρίως από τα δεξιά, με τους Τζόντο Κένι, Ντεσπόντοφ, ο ΠΑΟΚ απείλησε δις, αλλά το τακουνάκι του Τσάλοφ (25’) δεν είχε δύναμη και η λόμπα του Ντεσπόντοφ (27’) δεν πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έψαχνε τις στιγμές της. Από τακουνάκι του Μακανά Μπάκου, ο Μίχορλ (29’) σούταρε από το ύψος της περιοχής, με τον Βολιάκο να διώχνει με το κεφάλι με διπλή προσπάθεια, με τον Γίρι Παβλένκα εξουδετερωμένο. Ακολούθησαν οι… μικρο-ευκαιρίες με Κωνσταντέλια (31’), Γκάρι Τέιλορ (34’) και Τάισον (36’), για να λήξει το ημίχρονο στο 1-0.

Με παρόμοια εικόνα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Η κεφαλιά του Τσάλοφ (50’) μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ δε βρήκε στόχο ενώ ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε να βρει τον αφύλακτο Αλεσάντρο Μπιάνκο (56’) έχοντας περάσει και τον Χουτεσιώτη. Τα αλλεπάλληλα στημένα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ γύρω από την περιοχή του Ατρόμητου, δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να προχωρά σε αλλαγές.

Που, όμως, δεν άλλαξαν δραστικά την εικόνα της ομάδας του. Αντίθετα, ο Ατρόμητος μπόρεσε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, έχοντας κι ένα άστοχο σουτ με τον Μπάκου 77’) αλλά, το κυριότερο, δεν κινδύνεψε. Μάλιστα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε αντεπίθεση τρεις με δύο, ο Μπάκου πλάσαρε άστοχα προ του Παβλένκα.

Ακόμη καλύτερα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιώργος Τζοβάρας, που μόλις είχε περάσει στο ματς, έβαλε πλάτη τον Κένι, «τσίμπησε» τον μπάλα από τον Παβλένκα που τον ανέτρεψε. Ο Φαν Βέερτ μετέτρεψε σε γκολ την εσχάτη των ποινών, κάνοντας το τελικό 2-0.

Πρώτη νίκη του Ατρόμητου έπειτα από πέντε διαδοχικές ήττες και βαθιά βαθμολογική ανάσα για την ομάδα του Κέρκεζ που κλείνει τη χρονιά με το ταξίδι στη Λάρισα για το ματς με την τοπική ΑΕΛ (21/12). Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από τρεις σερί επιτυχίες, έπεσε τρίτος και στρέφει την προσοχή του στα δύο συνεχόμενα ματς στην Τούμπα, με τη Μαρκό (17/12) για το Κύπελλο και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21/12) για τη Super League.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Κίνι, Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ), Ούρονεν, Μπάκου (90’+3’), Μανσούρ, Μουτουσάμι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μεϊτέ (75’ Καμαρά), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς), Τάισον, Τσάλοφ (63’ Μύθου).

ΑΠΕ-ΜΠΕ