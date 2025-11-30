Super League: Ο Κετού «εκτέλεσε», ο Παπαδόπουλος τον... έσωσε και ο Αστέρας έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το Περιστέρι (1-0 τον Ατρόμητο) - Real.gr

Οι Αρκάδες έφτασαν στο μόλις δεύτερο τρίποντο της σεζόν κι ανέβηκαν στην δέκατη θέση με 11 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους την ομάδα των δυτικών προαστίων (9 βαθμοί).

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ανώτερος και πήρε δίκαια τη νίκη στο Περιστέρι με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Οι Αρκάδες έφτασαν στο μόλις δεύτερο τρίποντο της σεζόν κι ανέβηκαν στην δέκατη θέση με 11 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους την ομάδα των δυτικών προαστίων (9 βαθμοί).

Ο αγώνας ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, αλλά προϊόντος του χρόνου οι Αρκάδες άρχισαν να δείχνουν τις προθέσεις τους. Στο 13ο λεπτό ο Μπαρτόλο βγήκε απέναντι στον Χουτεσιώτη μετά την ωραία πάσα του Γιαμπλόνσκι, αλλά ο τερματοφύλακας των «κυανόλευκων» απέκρουσε σωτήρια με το πόδι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως ο Έλληνας γκολκίπερ δεν είχε περιθώριο αντίδρασης στην αντεπίθεση του Αστέρα με τον Μακέντα, ο οποίος βρήκε τον Κετού κι εκείνος εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1 στο 17΄.

Στο 39΄ οι Τριπολιτσιώτες είχαν άλλη μια καλή στιγμή με σουτ του Σίλα, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα ο Παπαδόπουλος απέκρουσε την κεφαλιά του Σταυρόπουλου, με τον Τσαντίλα να μπαίνει στη φάση και τον Γιαμπλόνσκι να τον βρίσκει στο κεφάλι με τις τάπες.

Ο Παπαπέτρου έδειξε το σημείο του πέναλτι, ο Οζέγκοβιτς πήρε την ευθύνη εκτέλεσής του αλλά ο Παπαδόπουλος έβαλε «στοπ» στον σέντερ φορ του Ατρόμητου αποκρούοντας και διατηρώντας απαραβίαστη την εστία του.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο (45΄+3) ο Μακέντα έφυγε στον κενό χώρο κι εκτέλεσε από πλάγια, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και στην επιστροφή ο Μπαρτόλο, προ κενής εστίας, έστειλε την μπάλα άουτ σε μία μοναδική ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι πήγε στη δύναμη και τις προσωπικές μονομαχίες. Στο 65΄ ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Αστέρα αλλά μετά την ανασκόπηση της φάσης ανακάλεσε την απόφαση καθώς ο Γκαρθία δεν φάνηκε να χρησιμοποιεί υπέρμετρη δύναμη στο μαρκάρισμά του.

Μια κεφαλιά του Ιβάνοφ από την μικρή περιοχή που έφυγε άουτ στο 86΄ ήταν η μοναδική ευκαιρία του Ατρόμητου στο β΄ ημίχρονο, για να χάσει στο 90΄ νέα τεράστια ευκαιρία ο Αστέρας με τον Μεντιέτα, που στο τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη είδε τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου να βγαίνει νικητής.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (62΄ Γιουμπιτάνα), Μίχορλ (81΄ Παλμεζάνο), Κίνι, Τσαντίλας, Ούρονεν, Γκαρθία (72΄ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Μανσούρ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τρανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι (78΄ Έντερ), Αλάγκμπε (60΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60΄ Μεντιέτα), Κετού, Εμμανουηλίδης (83΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83΄ Τζοακίνι).