Super League: Ο Παναιτωλικός «βύθισε» κι άλλο τον Πανσερραϊκό (1-0) και «βλέπει» play off - Real.gr

Το υπέροχο γκολ του Αλεξάντρου Ματσάν στο 11ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στον Παναιτωλικό με 1-0 στον αγώνα της 13ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, επαναφέροντας την ομάδα του Αγρινίου στο δρόμο των επιτυχιών και στο… όριο των play off για τις θέσεις 5-8. Στον αντίποδα, τα «λιοντάρια» γνώρισαν την 7η σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα και στο φινάλε του α’ γύρου παραμένουν «βυθισμένοι» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Super League με 5 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τελική τους όταν ο Μίχαλακ βρήκε εξαιρετικά τον Ματσάν μέσα στην περιοχή κι εκείνος εκτέλεσε άψογα για το 1-0, αφιερώνοντας το γκολ του στον μεγάλο άτυχο Μιγκέλ Λουίς που υπέστη ρήξη χιαστού στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης (4/12) με τον Ηρακλή.

Ο Πανσερραϊκός είχε μία καλή στιγμή στο 21’ όταν το σουτ του Ιβάν πέρασε άουτ, ενώ στο 43’ ο Άλεξιτς δοκίμασε την τύχη του από μακρινή απόσταση, αλλά ο Τιναλίνι έπεσε στη γωνιά του και μάζεψε την μπάλα. Στο 65’ ο Βόλνεϊ νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο στον αέρα, αλλά η κεφαλιά πήγε ψηλά, με τον Βραζιλιάνο να διαμαρτύρεται για πέναλτι, φωνάζοντας πω υπήρχε τράβηγμα στη φανέλα του.

Οι Σερραίοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά για να βρουν γκολ ισοφάρισης, όμως η άμυνα του Παναιτωλικού ήταν πολύ καλά οργανωμένη και οι «κυανοκίτρινοι» πανηγύρισαν μία πολύτιμη νίκη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Σέζαρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης (79’ Καρέλης), Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Ομεόνγκα, Γκριν (46’ Μπρουκς), Τσαούσης (74’ Γκαλβάν), Γκιγιομέ, Μπανζάκι (46’ Ουαγκέ), Ιβάν (46’ Μάρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (68’ Σιέλης), Κόγιτς, Γκαρσία, Μανρίκε, Κοντούρης (51’ λ.τρ. Σμυρλής), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μίχαλακ (68’ Τσούρα), Ματσάν (87′ Νικολάου), Άλεξιτς (87′ Αγκίρε).