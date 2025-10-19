Super League: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ 2-0 και πάτησε κορυφή - Real.gr

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε ανώτερος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ τιμωρώντας κάθε στιγμή αδράνειας της “κιτρινόμαυρης” άμυνας και έβαλε στην βαλίτσα του για Θεσσαλονίκη τους τρεις βαθμούς της νίκης (2-0) και την πρωτιά στην βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ και πλέον βρίσκεται μόνος πρώτος στην Super League με 17 βαθμούς.

Οι “ασπρόμαυροι” παρουσιάστηκαν κυνικοί στο ντέρμπι κάνοντας την “Ένωση” να πληρώσει όλα τα λάθη της στην άμυνα και έφυγαν από την “OPAP Arena” με το “τρίποντο” (2-0). Την αναμέτρηση έκριναν οι Μπάμπα στο 45′ και Κωνσταντέλιας στο 49 που επωφελήθηκε από το τραγικό λάθος του Μουκουντί.

Ο αγώνας

Στα πρώτα 10 λεπτά του ντέρμπι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα. Με το ξεκίνημα του ματς οι φιλοξενούμενοι απείλησαν τα καρέ του Στρακόσα, όταν ο Γκρούγιτς γύρισε απρόσεκτα στον Μουκουντί, ο Ζίβκοβιτς έκοψε, η μπάλα έφτασε στον Γιακουμάκη αλλά στο πλασέ του ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ είχε απάντηση.

Οι “ασπρόμαυροι” απείλησαν εκ νέου στο 7ο λεπτό με τον Τάισον να δοκιμάζει τα πόδια του από μακρινή απόσταση αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα. Η πρώτη απειλή της ΑΕΚ στο παιχνίδι ήρθε στο 20ο λεπτό, όταν ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά αλλά ήταν η σειρά του Τσιφτσή να δείξει τα αντανακλαστικά του και να διατηρήσει το μηδέν στα μετόπισθεν. Οι “κιτρινόμαυροι” εξισορρόπησαν την εικόνα του ματς και στο 24′ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ όταν ο Γιόβιτς έφυγε στην αντεπίθεση αλλά το πλασέ του από πλάγια θέση εξουδετέρωσε ο Τσιφτσής.

Η «Ένωση» συνέχισε να απειλεί και στο 28′ έφτασε μια ανάσα από το 1-0, όταν ο Βίντα κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα από την άμυνα, άνοιξε δεξιά στον Ρότα, αυτός γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Κοϊτά, στην πρώτη του προσπάθεια ο Μαυριτανός νικήθηκε από τον Τσιφτσή, ενώ στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης έστειλε την μπάλα άουτ. Τα στημένα ήταν από τα δυνατά σημεία της ΑΕΚ στο παιχνίδι και στο 35′ και πάλι από κόρνερ που εκτέλεσε από τα δεξιά ο Μαρίν άγγιξαν το γκολ οι γηπεδούχοι, αλλά η σκαστή κεφαλιά του Γκρούγιτς στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο δοκάρι του Τσιφτσή.

Στο 39′ ήταν η σειρά του “Δικεφάλου του Βορρά” να απειλήσει όταν ο Μπάμπα εκτέλεσε γρήγορα ένα πλάγιο από τα αριστερά πιάνοντας κοιμώμενη την άμυνα των “κιτρινόμαυρων” αλλά το πλασέ του Τάισον μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ, ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα όταν ο Ζίβκοβιτς έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά και ο Μπάμπα αμαρκάριστος έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους που πήγαν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στα αποδυτήρια.

Όπως έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έτσι ξεκίνησε το δεύτερο με τον Κωνσταντέλια να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος του Μουκουντί και αφού πέρασε τον Στρακόσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας ισχυρό προβάδισμα δύο τερμάτων στους “ασπρόμαυρους”. Η ΑΕΚ μετά και το δεύτερο τέρμα που δέχθηκε έδειχνε σοκαρισμένη στο γήπεδο με την πρώτη της αντίδραση να είναι ένα σουτ του Γιόβιτς στο 60′ μετά από ατομική ενέργεια το οποίο εξουδετέρωσε με άνεση ο Τσιφτσής. Η ΑΕΚ ωστόσο δεν ξανά επισκέφθηκε τα καρέ του ΠΑΟΚ και στο 88′ μάλιστα έμεινε με δέκα παίκτες, όταν ο Μουκουντί ανέτρεψε τον Πέλκα και αποβλήθηκε ως τελευταίος παίκτης. Την εκτέλεση του φάουλ ανέλαβε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Στρακόσα ο οποίος όμως με φανταστική απόκρουση κράτησε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Μαρίν (56′ Ελίασον), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Γιόβιτς, Κοϊτά (56′ Μάνταλος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον (72′ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Γιακουμάκης.