Super League: Ο Σαγκάλ έβγαλε στον... αφρό την ΑΕΛ, 1-0 τον Πανσερραϊκό - Real.gr

Τον δικό της «άγγελο» στο πρόσωπο του Άνχελο Σαγκάλ, φαίνεται πως έχει βρει η ΑΕΛ. Ο Χιλιανός επιθετικός σκόραρε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική, δίνοντας στο «αλογάκι» την υπέρ-πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Πανσερραϊκού στο AEL FC Arena, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Έπειτα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, με ένταση, νεύρα, πολλές κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, δύο ακυρωθέντα γκολ κι ένα ακυρωθέν πέναλτι, ο 33χρονος Σαγκάλ ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά, σκοράροντας στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Τα «λιοντάρια» πάλεψαν λυσσαλέα για την ισοφάριση, ωστόσο έμειναν με άδεια χέρια και στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι «βυσσινί» άρχισαν να κυριαρχούν. Στο 14’ ο Λιούμπομιρ Τούπτα με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη να παραχωρήσει κόρνερ ενώ τρία λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων πραγματοποίησε νέα επέμβαση, σε φάουλ του Σαγκάλ, κι ενώ στη συνέχεια η κεφαλιά του Λεάντρο Γκάρατε δε βρήκε στόχο.

Ο Σαγκάλ έκανε πολύ κακό τελείωμα στη φάση του 28ου λεπτού, όταν μετά από γρήγορο συνδυασμό βγήκε από πλάγια δεξιά απέναντι στον Τσομπανίδη. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Πανσερραϊκός έκανε την πρώτη του αξιόλογη φάση, αλλά η γυριστή κεφαλιά του Αντρέι Ιβάν, μετά τη σέντρα του Λευτέρη Λύρατζη βρήκε σε ετοιμότητα τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο.

Ο οποίος, προς τέρψη του, είδε την μπάλα στο σουτ του Άντριαν Ριέρα στο 39’, μετά την πάσα του Γιάννη Δοϊρανλή, να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, με δύο καλές φάσεις για τους γηπεδούχους – ο Γκάρατε (40’) με το κεφάλι αστόχησε ενώ ο Τσομπανίδης επενέβη στην κεφαλιά του Επαμεινώνδα Παντελάκη (45’+2’).

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, έγινε η φάση του αγώνα. Σέντρα από τα αριστερά, ο Σαγκάλ έκανε την πρώτη κεφαλιά, ο Τσομπανίδης απέκρουσε πάνω στη γραμμή αλλά δεν μπλόκαρε, οι δυο τους έπεσαν για την μπάλα με τον Χιλιανό φορ να την σπρώχνει στα δίχτυα. Αρχικά ο Γιώργος Κόκκινος ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ, αλλά έπειτα από κλήση του VAR (Σπυρίδων Ζαμπαλάς, Βασίλειος Φωτιάς) και on field review, άλλαξε την απόφασή του για το 1-0.

Οι επίμαχες φάσεις συνεχίστηκαν, με την επόμενη να έρχεται στο 59’. Μετά από αναμπουμπούλα στην άμυνα της ΑΕΛ, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα – δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν για μαρκάρισμα του Γκάρατε ή για χέρι του Κρίστιαν Όλαφσον. Σε κάθε περίπτωση, το VAR και πάλι επενέβη, με τον Χαλκιδικιώτη διαιτητή να παίρνει πίσω την εσχάτη των ποινών και να προκαλεί (νέες) έντονες διαμαρτυρίες στη σερραϊκή πλευρά.

Ένα γκολ του Νίκου Καρέλη (51’) κι ένα του Άλεξ Τεϊσέιρα (81’) για τον Πανσερραϊκό ακυρώθηκαν ως οφσάιντ, με το παιχνίδι να έχει τεράστια ένταση και πολλά νεύρα. Εξ ου και τα 11 λεπτά καθυστερήσεων. Στο έκτο από αυτά, ο Ίθαν Μπρους – έπειτα και πάλι από παρέμβαση του VAR – που είχε περάσει αλλαγή, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Ουατταρά Κοσσονού.

Ο οποίος στη συνέχεια έχασε σπουδαία ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς για την ΑΕΛ, σουτάροντας άουτ με το αριστερό προ του Τσομπανίδη στο 90’+7’. Μικρό, εν τέλει, το κακό. Με τον όγδοο βαθμό στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, οι «βυσσινί» έφτασαν στους 16 κι ανέβηκαν 10οι, σε απόσταση βολής από την οκτάδα ενώ το επόμενο Σάββατο (31/1, 20:00) πηγαίνουν στο Πανθεσσαλικό για το θεσσαλικό ντέρμπι με τον Βόλο. Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (Κυριακή 1/2, 19:30) για τη 19η αγωνιστική, έχοντας μείνει τελευταίος με 8 βαθμούς, πέντε λιγότερους από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης που έχει κι αγώνα λιγότερο.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (86’ Κοσσονού), Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ (75’ Χατζηστραβός), Σαγκάλ (86’ Πασάς), Γκάρατε (62’ Ναόρ), Τούπτα (86’ Μούργος).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79’ Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (69’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79’ Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54’ Τεϊσέιρα).

ΑΠΕ-ΜΠΕ