Super League: «Παγίδες» για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Real.gr

Στην ελληνική πραγματικότητα επιστρέφουν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που θριάμβευσαν την Πέμπτη στην Ευρώπη, με το πρόγραμμα της 2ης “στροφής” της Super League να περιλαμβάνει εντός έδρας παιχνίδια.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της συνέχεια στη League Stage του Conference League και πλέον θέλει να κάνει το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενη στις 20:00 στην “OPAP Arena” τον Αστέρα Τρίπολης. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να διαχειριστούν την επιτυχία και την κούραση απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική.

Πιθανή ενδεκάδα ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Μαρίν, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Πιερό.

Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ μετά την πεντάρα επί της Ριέκα, αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην Τούμπα, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι Περιστεριώτες πέρασαν νικηφόρα από το Αγρίνιο και θέλουν να κάνουν ζημιά και στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι ασπρόμαυροι όμως έχουν την ψυχολογία και θέλουν τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πιθανή ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ο Παναθηναϊκός, μετά το 0-0 στη Σαμψούντα, φιλοξενεί στη Λεωφόρο -όπου επιστρέφει μετά από καιρό- τον Λεβαδειακό. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη πλέον, δίνει το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, καθώς είχε αναβληθεί αυτό με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα και φυσικά θέλει τη νίκη. Οι Βοιωτοί προέρχονται από μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα.

Πιθανή ενδεκάδα Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 2

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Novasports Prime

22:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

ΠΗΓΗ: filathlos.gr