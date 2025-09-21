Super League: Πως θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ντέρμπι των «αιωνίων» - Real.gr

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται (21:00, Cosmotesport1) στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε σελίδα με το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια έπειτα από την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό με ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στο «τριφύλλι», αναλαμβάνοντας και πάλι σε μία δύσκολη περίοδο. Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στον πιο πρόσφατο τίτλο τους, το Κύπελλο της σεζόν 2023-24.

Δείτε τις επιλογές του Χρήστου Κόντη

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι – Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν – Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Ντέσερς

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του το είπε και το έκανε. H ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει πολλές αλλαγές.

Ο Βάσκος τέσσερα βράδια από την πρεμιέρα του Champions League και τα 100 λεπτά κόντρα στην Πάφο, παίζει για τα καλά το χαρτί του rotation. Και είναι χαρακτηριστικό το τρίγωνο της μεσαίας γραμμής με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών: Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο! Όπερ σημαίνει έξω και ο Τσικίνιο, και ο Ντάνι Γκαρθία και ο Έσε.

Σε μια στροφή ντέρμπι που ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη τον Ποντένσε στο αρχικό σχήμα. Όπως δεν έχει τον Ροντινέι, τον Ζέλσον Μαρτίνς και βέβαια τον Γιάρεμτσουκ.

Στο αρχικό σχήμα και ο Ρεμί Καμπελά που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αναλαμβάνει εκείνος την ευθύνη στο αριστερό άκρο της επίθεσης έχοντας δεξιά τον Στρεφέτσα που αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα την Τετάρτη μιας και δεν του βγηκε το ματς. Ουσιαστικά δηλαδή απο αυτή την πεντάδα τα τρία χαφ και τους εξτρέμ ο μόνοι που έχουν ένα ημίχρονο επιβάρυνσης στην εβδομάδα είναι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και ο Μουζακίτης.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί.

πηγή: filathlos.gr